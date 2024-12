Ben Affleck preferiu passar Natal com Jennifer Garner após drama com Lopez, revela revista

Mesmo com a separação, J-Lo tem a intenção de manter o astro por perto. Embora não tenham filhos juntos, os herdeiros que a atriz e cantora teve com Marc Anthony — os gêmeos Max e Emme, de 16 anos — construíram uma relação de proximidade com o padrasto. Isso também aconteceu com os filhos de Ben com Garner, que não raramente são vistos com Lopez.

No início do mês, uma fonte da revista In Touch Weekly declarou que J-Lo elegeu Garner como culpada por todo o drama antes do Natal. Ainda segundo o informante, Affleck preferiu passar a festa ao lado de sua primeira ex-esposa por conta da pressão que sentiria ao lado de sua companheira mais recente.