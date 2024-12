Washington

CNN

–



O presidente Joe Biden enfrenta uma pressão crescente dos legisladores democratas e aliados para estender a proteção aos imigrantes nos Estados Unidos, em meio aos temores do partido sobre a promessa do presidente eleito, Donald Trump, de deportações em massa.

Nos bastidores, altos funcionários do governo Biden estão lutando com o que mais pode ser feito, se é que alguma coisa, pode ser feito para proteger certos imigrantes residentes nos Estados Unidos, conciliando as demandas dos aliados e tentando evitar exageros em uma questão que, argumentam alguns estrategistas políticos, custa Democratas, a Casa Branca.

A imigração perseguiu Biden durante a maior parte de sua administração e esteve entre as principais questões para os eleitores nas eleições presidenciais de 2024, muitos dos quais desaprovaram a forma como o presidente lidou com a fronteira entre os EUA e o México. Essa realidade está, em parte, moldando a discussão internamente.

“O paradigma mudou”, disse um alto funcionário da administração à CNN, referindo-se ao cenário político dos últimos dois anos.

As autoridades, confrontadas com os resultados eleitorais, estão a avaliar o que pode ser feito sem suscitar reações violentas. Mas os democratas, preocupados com os planos de imigração de Trump, clamam para que Biden faça mais pela comunidade imigrante, enquanto os defensores expressam frustração com a administração que pressiona por regras estritas de asilo, enquanto outras ações permanecem no limbo.

“Eles têm medo da sua própria sombra nesta questão”, disse um assessor democrata do Congresso.

É um reflexo do estado da política de imigração, que nos últimos anos tem sido feita através do poder executivo e – como resultado – é vulnerável a mudanças dependendo de quem está no cargo.

As solicitações dos legisladores incluem a extensão de uma forma de ajuda humanitária conhecida como Status de Proteção Temporária e tornar mais imigrantes elegíveis para isso, agilizando as renovações da Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA) e obtendo uma resolução para indivíduos com casos de asilo pendentes.

“As deportações em massa colocariam em risco a segurança de milhões de famílias de status misto, semeariam profunda desconfiança e medo nas comunidades que representamos e desestabilizariam a economia dos EUA”, disse um grupo de senadores democratas em uma carta a Biden na segunda-feira.

“Pedimos-lhe que aja de forma decisiva entre agora e a tomada de posse do Presidente eleito para concluir o importante trabalho dos últimos quatro anos e proteger as famílias imigrantes”, escreveram.

Os senadores Dick Durbin, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Mazie Hirono, Tammy Duckworth, Ben Ray Luján e Alex Padilla estavam entre os signatários.

Um assessor democrata do Senado descreveu a Casa Branca como “receptiva” em ligações privadas com senadores.

“A Casa Branca tem sido receptiva às conversas e elas estão em andamento. Estamos pressionando-os a tornar isso uma prioridade antes do final do mandato”, disse o assessor.

A CNN entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

Alguns funcionários da administração estão cépticos de que a expansão ou redesignação do TPS seria aprovada numa nova administração, para além daquelas que já estarão em fase de renovação.

As proteções temporárias para os salvadorenhos nos Estados Unidos, por exemplo, deverão expirar no início de março. O secretário do Departamento de Segurança Interna deve decidir pelo menos 60 dias antes se prorrogará ou encerrará a designação com base nas condições do país.

Essas mesmas proteções para os nicaraguenses, no entanto, vigoram até julho de 2025. Os aliados de Biden apelaram à administração para redesignar e alargar as proteções para os nicaragüenses nos EUA antes do dia da posse. Esta continua a ser uma discussão em curso dentro da administração, mas isso exigiria que a administração tomasse uma decisão mais cedo do que o habitual, algo que alguns responsáveis ​​continuam cautelosos.

“Estamos tentando ao máximo colocar a linha na agulha”, disse o alto funcionário do governo à CNN.

Pouco antes de deixar o cargo em 2021, Trump concedeu aos venezuelanos que já se encontravam nos Estados Unidos proteção temporária contra a deportação.

A administração Biden também continuou a anunciar ações de imigração, incluindo uma regra final que aumenta o período de prorrogação automática para pessoas que renovam as suas autorizações de trabalho.

Mas outra regra a ser finalizada consolidaria as restrições de asilo na fronteira entre os EUA e o México, levantando o alarme entre os defensores dos imigrantes que argumentam que o regulamento deveria ser descartado e alimentando a pressão por outras protecções.

“Eles já ultrapassaram e realizaram ações extraordinárias no TPS para cuidar de um número muito grande de pessoas”, disse uma fonte próxima à Casa Branca.

“Pode ser o último grande problema de imigração e desta vez custará vidas humanas”, disse a fonte, referindo-se ao caso de o governo decidir não estender as proteções.

Altos funcionários da administração estão a preparar-se para que a próxima administração Trump desfaça as políticas de imigração implementadas sob Biden – muitas das quais podem ser desfeitas com um toque de caneta.

Vários funcionários do governo que falaram com a CNN disseram que há poucas, ou nenhumas, formas de proteger as políticas implementadas por Biden que, por exemplo, forneciam proteções temporárias a certos migrantes nos Estados Unidos.

“As pessoas estão nervosas”, disse um defensor dos imigrantes à CNN, referindo-se aos imigrantes nos Estados Unidos. “Eles não têm certeza alguma.”

Num memorando descrevendo o esforço final do governo esta semana, o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, citou o trabalho do governo para reduzir as passagens de fronteira. Não mencionou a imigração entre algumas das prioridades do presidente no futuro.