Bill Belichick deverá ser o próximo treinador principal da UNC

Parece Bill Belichick retornará à margem em 2025… agora espera-se que ele assuma o cargo de treinador principal na Univ. da Carolina do Norte.

Vários relatórios afirmam que Belichick e a universidade estão dando os últimos retoques em um contrato que tornará o jogador de 72 anos o técnico secundário do Tar Heels em um futuro próximo.

A mudança iminente marcará a primeira incursão de Belichick nas águas do futebol universitário… já que ele já havia passado todo o seu tempo sob um fone de ouvido na NFL.

Belichick treinou o New England Patriots de 2000 a 2023, vencendo seis Super Bowls. Antes disso, ele registrou cinco temporadas como chefe em Cleveland.

Belichick, no entanto, não está familiarizado com o jogo universitário – ele esteve bastante presente nesta temporada, especialmente enquanto seguia seu filho, Estêvãoenquanto desempenhava as suas funções de treinador na Univ. de Washington.