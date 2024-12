Bill Belichick se junta à UNC como HC e sua jovem namorada, Jordon Hudson, deixa sua opinião clara no Insta

A recente mudança de Bill Belichick para Chapel Hill despertou entusiasmo não apenas entre os entusiastas do esporte, mas também em seu círculo pessoal. Sua namorada, Jordon Hudson, não conseguiu conter a alegria em relação ao seu novo papel como técnico do Tar Heels da Carolina do Norte. A ex-líder de torcida de 24 anos recorreu às redes sociais para compartilhar seu entusiasmo, postando uma imagem do anúncio de que Belichick assumiria este cargo de prestígio na UNC. Ela legendou sua história no Instagram com: “Estamos em Chapel Hill!!!“Este foi um aceno brincalhão ao famoso”estamos em Cincinnati“comentário de uma conferência de imprensa há uma década.

O Universidade da Carolina do Norte oficializou isso na noite de quarta-feira, confirmando que haviam garantido o seis vezes campeão do Super Bowl pelos próximos cinco anos. Esta mudança marca uma mudança significativa na ilustre carreira de Belichick, já que ele treinará um programa universitário pela primeira vez em sua jornada de coaching de 49 anos.

O vídeo de boas-vindas de Bill Belichick na Carolina do Norte combina tendências virais e destaques da NFL

Refletindo sobre este novo capítulo, Belichick afirmou: “Estou entusiasmado com a oportunidade na UNC-Chapel Hill. Cresci perto do futebol universitário com meu pai e valorizei esses tempos. Sempre quis ser técnico na faculdade e agora estou ansioso para construir o programa de futebol em Chapel Hill.” Sua declaração destaca uma paixão profundamente enraizada pelo futebol universitário, alimentada por lembranças queridas de sua infância.

A transição de Belichick de técnico do Patriots para líder do Tar Heels

A saída de Belichick do New England Patriots ocorreu após impressionantes 24 temporadas, durante as quais ele levou o time a seis vitórias no Super Bowl. Sua transição para a UNC provocou várias reações em toda a comunidade esportiva. Notavelmente, Lawrence Taylor expressou entusiasmo com a mudança de Belichick, enquanto Tom Brady também opinou sobre essa mudança inesperada de carreira.

O relacionamento de Hudson e Belichick também tem sido um tema de interesse para muitos, especialmente devido à diferença de idade de 48 anos. O casal chamou a atenção do público pela primeira vez em junho, quando surgiram notícias de seu relacionamento. Recentemente, eles fizeram sua primeira grande aparição no tapete vermelho no The Museum Gala realizada no Museu Americano de História Natural em Manhattan. Este evento marcou um momento significativo para o casal, mostrando seu relacionamento aos olhos do público.

Além de comemorar o novo papel de Belichick, Hudson foi compartilhando vislumbres de sua vida pessoal nas redes sociais. Recentemente, ela postou fotos do casal aproveitando as férias em Nantucket, Massachusetts. Essas postagens refletem uma alegria e entusiasmo compartilhados pelo futuro, tanto pessoal quanto profissionalmente.