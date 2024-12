Blinken faz viagem não anunciada ao Iraque enquanto a comunidade internacional luta contra o colapso do regime sírio

Bagdá

CNN

–



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez uma visita não anunciada ao Iraque na sexta-feira para se encontrar com o primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani, enquanto a comunidade internacional luta com as implicações do colapso do governo sírio.

Blinken reuniu-se com Sudani durante mais de uma hora em Bagdad – o último de uma série de reuniões na Turquia e na Jordânia no meio de um esforço urgente para coordenar uma abordagem à Síria após a queda repentina do regime de Bashar al-Assad nas mãos das forças rebeldes no fim de semana passado.

À medida que os EUA trabalham com os seus principais parceiros regionais, como o Iraque, há um foco especial em garantir que “qualquer governo interino também garanta que a Síria não seja usada como base para o terrorismo, o extremismo e represente uma ameaça para os seus vizinhos ou aliados de grupos como ISIS”, disse Blinken na quinta-feira. Ele observou que o infame grupo terrorista “sem dúvida tentará reagrupar-se”.

A reunião de Blinken com o primeiro-ministro iraquiano ocorre dias depois da visita do principal comandante militar dos EUA para o Médio Oriente “para uma avaliação da missão D-ISIS no Iraque e na Síria”. Dois altos funcionários do Departamento de Estado também estiveram em Bagdá antes da visita de Blinken.

Os EUA também estão a observar de perto as milícias apoiadas pelo Irão no Iraque, que no passado visaram o pessoal e os interesses dos EUA. O conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, observou no sábado que eles “poderiam tentar tirar vantagem” da instabilidade na Síria. Blinken, durante uma visita em novembro passado, após o ataque do Hamas em 7 de outubro, instou o governo iraquiano a trabalhar para conter esses ataques.

Falando após a reunião, Blinken disse que os EUA e o Iraque estão “determinados a garantir que (o ISIS) não possa ressurgir”.

Os EUA e o Iraque “tiveram um tremendo sucesso ao eliminar o califado territorial que o Daesh criou anos atrás, e agora, tendo colocado o Daesh de volta na sua caixa, não podemos deixá-lo sair”, disse ele. Daesh é outro nome para ISIS.

“Reafirmei ao primeiro-ministro o nosso compromisso de trabalhar com o Iraque na segurança e trabalhar sempre pela soberania do Iraque para garantir que esta seja fortalecida e preservada”, disse ele, num aparente aceno à influência das milícias apoiadas pelo Irão no país.

“Em tudo isto, o que está a acontecer na Síria tem um impacto importante, e é muito significativo que o Iraque, juntamente com muitos outros países da região e fora dela, envidem todos os esforços para apoiar o povo sírio à medida que emerge dos anos de Assad. ”, observou Blinken em comentários na embaixada dos EUA na capital iraquiana.

Após sua parada no Iraque, Blinken retornará a Aqaba, na Jordânia, para uma reunião ministerial no sábado focada nos esforços para reconstruir as instituições estatais sírias de uma forma que “preserva a unidade da Síria, a integridade territorial, a soberania, a segurança, a estabilidade e os direitos de todos seus cidadãos”, de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Jordânia.

“Estamos de volta à região num momento de verdadeira promessa, mas também de perigo para a Síria e para os seus vizinhos. E o foco do nosso trabalho aqui é coordenar esforços em toda a região para apoiar o povo sírio à medida que se afasta da ditadura brutal de Assad”, disse Blinken à imprensa em Aqaba na quinta-feira.

Os líderes regionais concordaram sobre a importância de uma “abordagem unificada” para a situação, disse Blinken, observando que “estamos agora tendo conversas detalhadas sobre como é exatamente, e eu prevejo que você verá países se unindo em apoio de uma abordagem apenas básica.”

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.