Blog ao vivo do UFC 310: Shavkat Rakhmonov vs. Ian Machado Garry

Acompanhe no blog ao vivo do UFC 310 Shavkat Rakhmonov x Ian Machado Garry, co-luta principal dos meio-médios, neste sábado, em Las Vegas.

Rakhmonov e Garry estão atualmente em segundo lugar (empatados com Leon Edwards) e em sétimo, respectivamente, com 170 libras no MMA Fighting Global Rankings.

Esta luta será disputada em cinco rounds.

Rakhmonov (18-0) procura aproveitar ao máximo a oportunidade perdida ao passar do campeão meio-médio do UFC Belal Muhammad para o também lutador invicto Ian Machado Garry (15-0). Este confronto aconteceu depois que Muhammad foi forçado a se retirar do evento principal programado devido a uma infecção óssea no pé.

Em 18 lutas profissionais e seis participações no UFC, Rakhmonov finalizou todos os seus adversários. Ele finalizou Stephen Thompson, duas vezes desafiante ao título dos meio-médios, no UFC 296 em dezembro passado, após finalizações de Geoff Neal e Neil Magny.

Garry também detém vitórias sobre Neal e Magny, ambas por decisão. Ele está 8-0 em sua carreira no UFC, derrotando recentemente o ex-astro do Bellator Michael Page por decisão majoritária no UFC 303 em junho passado.

Confira o blog ao vivo do UFC 310 para Shavkat Rakhmonov x Ian Machado Garry abaixo.