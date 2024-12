Blog Rafa Ramos: Maquiavélico, Jardine adia cerimônia do Tricampeonato

Maquiavélico, André Jardine adia cerimônia do Tricampeonato Americano em Monterrey.

LOS ANGELES – O pecado da misericórdia. A América conseguiu sentenciar a final e começar a receber os louros do Tricampeonato. 2-1 sobre Listrado. A porta está entreaberta, mas Monterrey perde Lucas Ocampos para a volta e talvez Sergio Canales.

América Ele foi progressivo em seu domínio. Ele soube aproveitar a lesão de Ocampos e depois as reclamações de Canales sobre dores na panturrilha. Além disso, num ato de desespero de Martín Demichelis, ele arruína sua equipe: entra o enferrujado Tecatito Corona; Brandon Vázquez chega em área onde as bolas não chegavam mais e Sebastián Vegas chega para Héctor Moreno.

Aí, no minuto 66, quando a lógica de Demichelis quebra, Monterrei ele colocou sua dama no tabuleiro. Mas América Dedicou-se a superar o controle do jogo, rali, racha, desperdiçando com chutes frontais de Borja, Fidalgo e Valdés.

Kevin Álvarez (esquerda) e Alejandro Zendejas (direita) marcaram os gols dos Águilas no jogo de ida da final do Apertura 2024. Manuel Velásquez/Getty Images

Os minutos finais foram disputados em absoluta desordem. As conexões foram quebradas. Foi uma cascata de aventuras pessoais com o domínio óbvio do Américae esforços isolados, como atos estertoresos, e não como ideias de dois finalistas.

O estratagema pode muito bem ser concedido maquiavélica um André Jardine. Na Vuelta, domingo à noite, calibrando um onze inicial diferente, e a solidez emocional do placar, aproveitando também o fato de a pauta musical da sinfonia listrada estar quebrada, dadas as ausências fundamentais dos homens que foram fundamentais para o Monterrei entrar na final.

Se a decisão de Jardim não aniquilar Listrado Foi por misericórdia, pode ser contraproducente. Se a decisão de Jardim voltar às águas calmas em meio à tempestade que o espera em Monterreiparece ser incrivelmente legal.

Esta quinta-feira em Puebla, porém, nos minutos finais, quando Listrado Eu estava estritamente tentando reagir com o motor histérico do desespero, o América indesejado e indesejável na defesa, o mesmo que permitiu ao Cruz Azul fazer três gols em 18 minutos. Jardim Ele continua abrindo partidas como se fosse o grande mestre do xadrez Gary Kasparov, mas as fecha como se fosse daltônico com um Cubo de Rubik.

No entanto, para a Vuelta, Jardimentre Maquiavel e Ghandi, terão elenco completo, incluindo o retorno do ex-Rayado Rodrigo Aguirre, após pagar suspensão por duplo amarelo contra o Cruz Azul.

Entretanto, Demichelis terá um puzzle com duas peças partidas e sem um líder óbvio em campo, porque em Puebla ficou demonstrado que Óliver Torres, Germán Berterame e Corchito Rodríguez são apenas excelentes domésticos de suas majestades agora nos cuidados intensivos, Ocampos e Canales .

América sempre foi superior. Dito isto, este domínio tornou-se mais evidente com a lesão de Ocampos, e ainda mais quando Sergio Canales implorou a sua mudança, e que tinha sido autor de um grande gol de meia distância à direita de Malagón.

As estatísticas, que revelam apenas um lado da verdade, respondem que Monterrei teve 54% de posse de 46% do América. A realidade é melhor explicada pelos seis remates à baliza que os Águilas fizeram, fazendo do guarda-redes Mochis Cárdenas o melhor homem da Listradoque só acertou um chute a gol, aquele obus de Canales que significou 1-0.

Na solidez coletiva do americanismo, mais uma vez a figura, geralmente desprezada, foi Alejandro Zendejas. Ele faz o gol da vitória, mas no primeiro do El Nido é ele mesmo quem inicia a transição ofensiva de sua própria quadra, faz uma corrida de 50 metros para aparecer na área, se enrosca no chute, mas a bola, acidentalmente, atinge o melhor Kevin Álvarez em sua fase americanista. Irónico – mas meritório – que a acção de Zendejas tenha sido fortuita, acabou por lhe ser atribuída a assistência para esse resultado.

Com a desastrosa memória de águia em torno de César Arturo Ramos Palazuelos, o América parece ter o cenário adequado para conquistar o título em terra estrangeira, precisamente no estádio de Listradoem que a realeza viveu mais momentos de dor do que de glória.

Se isso acontecer, teremos que reconhecer tudo, desde a teimosia até a ousadia e a sabedoria. André Jardinede maquiavélicamente Tenha piedade e calma na noite de quinta-feira em Puebla.