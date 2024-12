Bobbi Althoff e Sean Murphy-Bunting negam rumores de namoro

Cantor da NFL Sean Murphy-Bunting está deixando tudo claro sobre sua vida amorosa … dizendo que ele NÃO é o cara que está beijando Bobbi Althoff em um vídeo borrado que circulou esta semana – apesar do que algumas pessoas pensavam nas redes sociais.

O podcaster compartilhou o clipe em sua história no Instagram… mostrando-a se beijando e sendo toda amorosa com um homem mais alto – mas propositalmente deixando seu rosto fora de enquadramento para preservar sua identidade.

Os irresponsáveis ​​​​agregadores X foram rápidos em espalhar a desinformação … afirmando como fato que era o jogador do Arizona Cardinals do outro lado dos beijos de Bobbi na filmagem.

A reportagem imprudente forçou o campeão do Super Bowl a abordar a conversa… indo para sua própria conta para negar seu envolvimento com uma resposta de três palavras.

Vale a pena notar que o boato não surgiu exatamente do nada – já que os dois se conhecem, mas Althoff se dirigiu a Murphy-Bunting como seu “amigo” depois que ele ajudou a carregá-la para fora de um bar em Nashville no início deste ano.

TMZ. com

Também houve algumas especulações de que o cara do vídeo poderia ser um atacante ofensivo da NFL Cedrico Ogbuehi … mas ele também cortou isso pela raiz com uma negação própria.

Como informamos anteriormente o ex-marido de Althoff Cory , pediu o divórcio logo depois que sua carreira decolou… em meio especulação de que ela teve um caso com Drake o que ela negou veementemente.

Deles o divórcio foi encerrado em agosto… e com base no vídeo recente de Althoff, ela seguiu em frente – mas não com Murphy-Bunting.