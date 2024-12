Botafogo x Pachuca: possíveis escalações para o Intercontinental

As previsões favorecem a seleção brasileira após o fraco desempenho do Pachuca no Apertura 2024.

Pachuca buscará fazer história no Copa Intercontinental e seu primeiro obstáculo no sonho de chegar à Grande Final é o Botafogocampeão do Copa Libertadores.

As previsões favorecem a seleção brasileira após o fraco desempenho do Pachuca no Apertura 2024torneio em que os Tuzos terminaram como um dos piores clubes da Fase Regular.

A equipe do Hidalgo terminou na 16ª colocação com apenas 13 pontos e registro de três vitórias, quatro empates e 10 derrotas. No entanto, Guilherme Almada, técnico do Pachuca, Ele afirmou que está preparado para fazer um bom trabalho na Copa Intercontinental e destacou a juventude do seu elenco.

O Pachuca estreia contra o Botafogo pela Copa Intercontinental de 2024. Imagens Getty

“É a maior aspiração que poderíamos ter. No nosso caso, como treinador e como jogador de futebol que fui, é a possibilidade de representar a instituição num torneio em que todas as equipas queiram participar. sem dúvida uma grande responsabilidade não só por representar o Pachuca, uma instituição com muitos títulos, mas também por representar; México já Concacaf“, disse Almada em entrevista à FIFA.

E acrescentou: “Somos uma equipa jovem que projeta muitos jogadores mexicanos, o que não é muito comum no campeonato mexicano. Acima de tudo, estamos a refrescar alguns conceitos que, pela competição e pelo número de jogos, não tínhamos tido. o tempo; recuperamos a intensidade, o ritmo, que são coisas que nos caracterizam. Vamos continuar nessa tendência ascendente que temos desde que chegamos ao clube”.

Possíveis escalações para Botafogo x Pachuca

Botafogo: John Victor; Telles, Barboza, Adryelson, Marcal, Freitas, Gregore, Almada, Saverino, Luiz Henrique e Igor Jesus

Pachuca: Carlos Moreno; González, Barreto, Cabral, Sánchez, Montiel, Pedraza, Idrissi, Deossa, González e Rondón.

Onde e a que horas assistir Botafogo x Pachuca?

A festa de Botafogo e Pachuca Será disputado na quarta-feira, 11 de dezembro, às 11h na Cidade do México (12h ET) e a partida será transmitida pela plataforma FIFA + para Estados Unidos e México.

Quem é o favorito nas apostas?

Caliente coloque o Botafogo como favorito com -223 e o triunfo de Pachuca paga em +600 e o empate em +350.