Brandi Glanville diz aos fãs que seus preenchimentos faciais estão dissolvidos e se conecta com Terry Dubrow

Brandi Glanville está disposta a aceitar qualquer ajuda que puder conseguir quando se trata de seu rosto… dizendo que não tem problemas com o Dr. Terry Dubrow – e ela realmente o contatou!

A ex-estrela de ‘Real Housewives’ acessou X poucos minutos atrás para dissipar rumores de tensão entre ela e o especialista em cirurgia plástica depois que ele nos disse que uma injeção que deu errado pode ser o causa do rosto desinflado .

No post, Brandi escreve que não há drama com o Dr. Dubrow… e ela está feliz em aceitar toda a ajuda que puder conseguir.

Conversamos com o Dr. Dubrow, e ele disse ao TMZ que se encontrará com Brandi na próxima semana para um exame em seu escritório em Los Angeles… embora ele fale com ela por telefone esta noite para saber o que ela está vivenciando e como eles podem seguir em frente.