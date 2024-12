‘Brinquedo mais perigoso’ à venda, kit de laboratório de energia atômica radioativa com urânio

Um kit de laboratório de energia atômica radioativa completo com urânio real está chegando a leilão… e é considerado o brinquedo mais perigoso do mundo.

Oficialmente conhecido como Laboratório de Energia Atômica Gilbert U-238, o brinquedo é do início da década de 1950 – quando as bombas atômicas eram relativamente novas – e foi comercializado como um brinquedo educacional para cientistas iniciantes.

A RR Auction diz que menos de 5.000 desses filhotes foram feitos… tornando este um achado super raro. O brinquedo foi descontinuado em 1951, com a empresa de Gilbert culpando as “restrições governamentais” e a “dificuldade de obtenção de materiais”. Afinal, o brinquedo contém urânio de verdade.

Não se engane, as amostras de urânio são radioativas… mas uma análise de 2020 da IEEE Spectrum, a principal revista de engenharia do mundo, diz que a radiação é equivalente à exposição UV do sol… pelo menos enquanto as amostras permanecerem no recipientes selados.