Britney Spears lança seu vídeo de dança IG mais enérgico até agora

Britney Spears levou sua dança a novos patamares, indo mais forte do que nunca em uma de suas performances mais intensas até agora – tão selvagem que você pode precisar de um segundo par de olhos para acompanhar!

Em um clipe do IG compartilhado na quarta-feira, a cantora de biquíni presenteou os fãs com uma mistura de alta energia de seus movimentos característicos – tapas na bunda, polegares em sua calcinha, pavoneando-se caoticamente até a câmera e girando com tanta força que quase perde o equilíbrio .