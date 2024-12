Brooks Nader fica sem sutiã enquanto usa uma blusa transparente e arregalada

Brooks Nader provavelmente causou algumas surpresas na sexta-feira… quando ela saiu para um encontro noturno com Gleb Savchenko em um top preto transparente – sem sutiã!

A modelo / dançarina foi fotografada com seu colega de elenco de “Dancing with the Stars” que virou namorado em West Hollywood … onde a estrela da Sports Illustrated Swimsuit Issue usava um top preto completamente transparente, sem sutiã – um blazer e um saia combinando.

Gleb parecia elegante em uma jaqueta preta e jeans escuro – mas obviamente ele não era o foco da atenção das pessoas.

O casal foi fotografado andando de mãos dadas enquanto saía do restaurante adorado por celebridades, Cecconi’s … com Brooks usando uma joia no dedo anelar – mas nós investigamos e parece ser uma que ela foi vista usando a outra mão antes.



Então, parece que os sinos do casamento ainda não estão marcados para Brooks e Gleb – lembre-se, conversamos com os dois no início deste mês sobre o relacionamento deles … negando qualquer compromisso na época também.