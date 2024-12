Bryan Kohberger foi pessoa interessada em invasão de casa perto de Idaho Murder House

Suspeito de assassino em Idaho Bryan Kohberger poderia ter tido mais prática do que se pensava antes de supostamente matar 4 estudantes da Universidade de Idaho… Acontece que ele estava sob investigação por uma invasão de casa que tinha muitas das marcas dos assassinatos selvagens.

A invasão domiciliar ocorreu em Pullman, Washington, no final de 2021, pouco mais de um ano antes da Univ. de assassinatos em Idaho em uma cidade a poucos quilômetros de distância.

A mulher diz que se defendeu do agressor quando “eu chutei a merda do estômago deles e gritei muito alto, e eles voaram de volta para o meu armário e depois saíram correndo pela minha porta e subiram as escadas”.