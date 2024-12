Caitlin Clark é a Atleta do Ano da TIME, redefinindo o basquete feminino com um ano para sempre

UMDepois de se tornar a jogadora de basquete feminina mais famosa do mundo, Caitlin Clark teve um 2024 espetacular. Ela não apenas se tornou a mulher com maior pontuação em História do basquete feminino da NCAAmas sua chegada no WNBA foi um sucesso que poucos poderiam ter previsto.

A chegada de Clark ao Indiana Fever ajudou não apenas a aumentar o número de participantes nos jogos do Fever, mas no geral cada um de seus jogos atraiu milhões de espectadores que queriam vê-la jogar na quadra. Clark revolucionou a WNBA e colocá-lo no mapa para o resto do mundo. É por isso que a revista TIME publicou acabei de nomeá-la como Atleta do Ano de 2024.

Caitlin Clark conta como cresceu a fama que conquistou em sua primeira temporada na WNBA

Com apenas 22 anos, a habilidade de chute de Clark desafia as expectativas. Seus arremessos característicos de 9 metros são semelhantes aos home runs do basquete, e ela os acerta com facilidade e consistência. No ano passado, ela quebrou recordes e cativou o público em todo o mundo. Em fevereiro, ela ultrapassou o recorde de pontuação de longa data da Divisão I da NCAA de Pete Maravich, tornando-se a artilheira geral.

Seu jogo do campeonato contra a Carolina do Sul atraiu surpreendentes 18,9 milhões de telespectadores, tornando-se o segundo evento esportivo feminino mais assistido na história dos Estados Unidos. “É incrível ver o quão longe chegamos,” Clark refletiu sobre suas conquistas.

Clark quebra recordes e cativa fãs

Como profissional, ela continuou a bater recordes, estabelecendo um novo referencial para mais arremessos de três pontos em uma temporada de estreia e estabelecendo recordes WNBA para assistências. Dela Acordo de endosso de US$ 28 milhões com a Nike é o maior de todos os tempos para uma jogadora de basquete feminino.

“Tenho a honra de representar o esporte feminino desta forma“, disse ela, reconhecendo a importância de suas conquistas. Os jogos do Fever tiveram público recorde, com torcedores lotando as arenas em todo o país.”Consegui cativar tantas pessoas que nunca assistiram a esportes femininos”, observou Clark, enfatizando seu papel na expansão da base de fãs.

Quando solicitada a resumir seu ano, Clark escolheu a palavra “histórico”. Ela expressou seu desejo de inspirar outras pessoas, especialmente meninas, afirmando: “Eu quero ser alguém que eles possam admirar.” Sua habilidade de virar jogos rotineiros da WNBA em eventos emocionantes redefiniu as expectativas para o basquete feminino. “Este é apenas o começo“, disse ela com confiança, provando que o futuro do esporte é mais brilhante do que nunca.