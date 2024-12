Card da luta Alexis Rocha x Raul Curiel: Quem mais está na promoção Golden Boy?

euvamos para o Centro Toyota em Ontário, Califórnia porque Promoções Golden Boy preparou este evento para fechar o ano. O cartão começará às 20h horário do leste dos EUA (17h (horário do Pacífico)). O evento principal está programado para começar às 23h ET (20h PT).

No momento, os ingressos ainda estão disponíveis com preços que variam de US$ 45 para US$ 200 sobre Ticketmasteresperamos que nos próximos dias aumente a procura pelo que promete ser uma grande noite de boxe

Alexis Rocha retornará aos ringues pela terceira vez este ano para enfrentar Raul Curiel na categoria meio-médio este Sábado em Califórnia.

Após derrota em sua última luta em 2023, Rocha conseguiu se impor em 2024 com vitórias sobre Frederick Lawson em março e Santiago Dominguez em julho, voltando com triunfos e vivendo um bom presente

Nesta ocasião, enfrentará um adversário invicto, Curiel, que também teve um bom ano, com duas vitórias em 2024: uma paralisação na oitava rodada de Elias Dias em janeiro e uma vitória por decisão unânime sobre Jorge Marron Jr. em abril.

Segundo as casas de apostas, Raul Curiel é o grande favorito para vencer esta luta

Onde posso assistir a luta?

O evento será transmitido ao vivo pela DAZN

Alexis Rocha vs Raul Curiel full card

Cartão principal:

Alexis Rocha vs. Raul Curiel

Charles Conwell vs. Gerardo Luis Vergara

John Ramirez x Ephraim Bui

Marlen Esparza x Arely Mucino

Victor Morales vs. José Ivan Guardado Ortiz

Pré-jogo: