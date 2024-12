Cardi B pede ao tribunal que rejeite a falência de Tasha K, ela tem dinheiro no exterior

cartão b quer os milhões Tasha K. deve a ela, e ela não está acreditando na alegação do blogueiro de que está falida – e agora ela está oferecendo a um juiz evidências de que Tasha está escondendo dinheiro para evitar o pagamento.

Os advogados de Cardi entraram com documentos no tribunal de falências da Flórida, criticando Tasha pelos US$ 3,4 milhões que ela ainda deve ao rapper por perder o caso de difamação em 2022. Tasha declarou falência, dizendo que não tinha bens para cobrir essa sentença – mas Cardi está contando ao tribunal isso é simplesmente besteira.