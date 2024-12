Caso de espancamento fatal de Robert Brooks sendo analisado pelo FBI

O grande desenvolvimento ocorre um dia depois que imagens de câmeras corporais de agentes penitenciários espancando brutalmente Brooks – que morreu horas depois – foram divulgadas pelo Procurador-Geral do Estado de Nova York … mostrando policiais batendo repetidamente no homem ensanguentado.

A filmagem também mostra um policial batendo repetidamente em Brooks na barriga com um sapato enquanto outros policiais o seguram com os braços atrás dele. A certa altura, os policiais levantam Brooks pelo pescoço… ele está com sangue no rosto e não consegue nem sustentar o próprio peso.