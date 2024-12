Cate Blanchett, Ian McKellen e mais na estreia do novo filme ‘O Senhor dos Anéis’

Confira… Cate Blanchett apareceu no Odeon Luxe Leicester Square na noite de terça-feira para a estreia em Londres de “O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim” – um novo filme de animação que se passa quase 200 anos antes dos eventos de ‘A Irmandade do Anel’.

Sem surpresa, Cate se vestiu para impressionar para o evento do setor, usando um top escuro com decote em V extremamente profundo, um blazer cinza enorme e calças combinando. A atriz – que interpretou a elfa Galadriel nos três Pedro JacksonOs filmes ‘LOTR’ de – completaram seu visual com um colar de ouro grosso, vários brincos e um bob chique.