Chael Sonnen revela que estava pronto para jogar a toalha na luta de Colby Covington no UFC Tampa

O corte no olho de Colby Covington no UFC Tampa foi tão grave que seu amigo de longa data e cornerman Chael Sonnen estava pronto para interromper a luta contra Joaquin Buckley se o médico e o árbitro não o fizessem primeiro.

Foi uma noite difícil no escritório para Covington depois que ele foi espancado no octógono por mais de dois rounds com Buckley no controle o tempo todo, mas um corte aberto no início da luta só continuou a piorar a cada minuto que passava. Quando a luta chegou ao terceiro round, Covington estava usando uma máscara vermelha, mas pior ainda, o sangue do corte estava escorrendo direto para seu olho e até mesmo Sonnen sentiu que já era o suficiente.

“Ele está tão quebrado que o médico teve que examiná-lo três vezes”, disse Sonnen sobre a luta em seu canal no YouTube. “Duas vezes ele interrompe a ação para deixá-la continuar. Na terceira vez ele disse ‘não podemos mais ir’. Eu ia parar aquela luta. Já peguei a toalha. Quando o médico chegou pela terceira vez, e eu estou observando aquele sangue, ele não para e vai para o olho. Essa é a única coisa que você realmente está procurando.

“Quando nós, como fãs de luta, nós, como caras durões, pensamos que o médico deveria ter parado, estamos falando sobre isso, não importa o quão ruim é o corte do nosso ponto de vista, desde que não atinja o olho. Se é cegar um cara, não importa se é pouco ou muito, se é no olho dele, e ele não consegue mais enxergar por esse olho, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa.”

Após o final da luta, Covington mal ficou por perto para ouvir o resultado antes de sair do octógono enquanto Buckley iniciava sua comemoração.

Na coletiva de imprensa pós-luta, o CEO do UFC, Dana White, disse acreditar que a luta teria sido permitida se a luta acontecesse em Nevada contra a Flórida.

Essa pode ser a opinião de White, mas Sonnen na verdade discorda e apoia a decisão de parar a luta.

“Isso foi ruim”, disse Sonnen sobre o corte. “Isso estava no olho. Eu literalmente me levantei para poder ver o que o médico estava fazendo. Eu disse a Charlie, o número 2 [coach]eu disse ‘me dá essa toalha, vou parar com isso’. Trago isso para vocês porque o árbitro estava recebendo algumas críticas. Bem, deixe-me ser justo aqui, eu vi o que eles viram.

Embora a luta tenha terminado devido ao corte, Sonnen ainda elogiou a dureza de Covington ao enfrentar uma verdadeira potência em Buckley, que estava descarregando golpes enormes e pesados ​​o tempo todo.

Covington lutou para conseguir muito ataque fora de uma queda no segundo round, mas mesmo isso não lhe deu muita vantagem, já que Buckley permaneceu paciente até conseguir se recuperar.

Ainda assim, Sonnen gostaria que as coisas fossem um pouco diferentes, dado o condicionamento e a capacidade de Covington de acelerar um ritmo que a maioria dos adversários não consegue acompanhar.

“Acho que perdemos nas duas rodadas antes da terceira”, disse Sonnen. “Mas então me disseram que um dos juízes fez 1-1. Não estou aqui para reviver isso, apenas senti que a maré estava mudando. Buckley era um verdadeiro esportista nisso. Ele disse ‘ei, eu estava desanimando um pouco’ e é importante que Buckley entenda isso.

“Porque Buckley não fez nada de errado. Ele só precisa aprender a estender. Se você vai lutar assim, faz um trabalho tão bom com a mídia que ele vai ser a atração principal dos eventos. Isso significa que ele estará no clube das cinco rodadas e é bom para Buckley saber para onde vai essa energia.

Os scorecards divulgados após a luta deixaram Covington perdendo por 20-18 e o terceiro round não começou muito diferente dos dois anteriores.

Apesar disso, Sonnen elogiou Covington pela coragem que demonstrou durante a luta, especialmente por sua habilidade de aguentar os melhores socos de Buckley sem recuar.

“Não havia nenhum lugar onde Colby sequer estremecesse”, disse Sonnen. “Não houve nenhum lugar onde ele se encolheu. Nunca houve um momento em que ele deu um passo para trás. Não houve um momento em que ele caiu e eu te ofereço isso porque houve um momento em que ele caiu, mas não foi de um soco. Houve um soco quando ele escorregou ao cair.

“Quando você olha para o medidor de coragem, essa foi uma das melhores lutas do Colby. Quando você olha para a escavação profunda, isso não substitui a luta com Kamaru Usman, mas, caramba, está bem aí. Quando você olha para a coragem, você olha para os tiros que ele deu, você olha para o dano que eles causaram, ele não se importou.”