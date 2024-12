Chivas: Óscar García, discípulo direto de Johan Cruyff

Enrique Sanz, ex-colaborador do novo treinador do Chivas, destacou as principais qualidades do espanhol e da escola de onde vem

O preparador físico Enrique Sanzque trabalhou com o técnico Óscar Garcia tanto em Salzburgo como Olympiakosconsidera que o atual treinador do Chivas Tem um “profundo conhecimento do jogo”, gosta de “desenvolver jovens talentos” e destacou que é discípulo direto de Johan Cruyff, mas com predileção pelo equilíbrio em ambas as fases do jogo.

“Chivas Ele consegue um ótimo treinador, um projeto muito bom. É um treinador com profundo conhecimento do jogo, que gosta de trabalhar com jovens, desenvolver talentos e estabelecer filosofias de jogo. “Ele é um treinador de projeto, não se trata de alguns jogos, mas de estabelecer um projeto importante e sério sobre seus ombros”.

“Ele gosta que seus times enfrentem times com muito controle, gosta de poder controlar a fase ofensiva e defensiva. É um treinador que vem do Barcelona, ​​​​que já jogou lá e foi discípulo direto de Cruyff. gosta de um bom tratamento com a bola, mas é um treinador equilibrado com a bola.

Por sua vez, Enrique Sanz pense isso Óscar Garcia e o modelo Chivas Podem ser uma boa simbiose, já que “o jogador mexicano escuta, gosta de treinar, desenvolve-se”, enquanto o treinador espanhol é um “bom pedagogo”.

“Óscar Garcia É uma boa pessoa, um amante do futebol, e com o jogador é muito respeitoso, mas muito exigente do ponto de vista futebolístico. Dentro do campo ele pede para manifestar certos comportamentos que devem ser respeitados e nisso é tremendamente exigente. Não é um treinador militar gritante, é um bom pedagogo, sério, muito exigente em termos de conteúdos”, acrescentou.

Por fim, ele expressou que trabalhar com Óscar Garcia É uma “experiência fantástica”, pois aprendeu muito e a sua “forma de ver o futebol mudou”, além de destacar que é uma pessoa muito simpática com as pessoas que o rodeiam.