Chivas: Que posições você precisa reforçar para o Clausura 2025?

Os reforços do Chivas tiveram pouco impacto no Apertura 2024 e apresentamos o que precisa melhorar para o próximo torneio

Depois de ficar de fora Abertura 2024 na fase Play InChivas Ele já vê o futuro com Óscar García Junyent no comando do Rebanho para o Fechando 2025.

Este torneio foi de muito pouca atividade para o novo jogadores que veio para Chivas e houve até jogadores de futebol que não estrearam Liga MX é a Taça das Ligas.

O Chivas ficou de fora do Play In do Apertura 2024. Imago7

Reforços que o Chivas teve no Apertura 2024

Chegou do Rayados de Monterrey e foi o jogador que mais minutos acumulou no Abertura 2024 golpe Chivas. Foram 10 jogos do meio-campista, mas ele totalizou apenas 334 minutos, sendo apenas três partidas disputadas como titular. Ele não deu assistências nem marcou gols em seu primeiro torneio como rojiblanco.

Foi o investimento mais importante que ele fez Chivas no último semestre, vindo do Real Salt Lake da MLS. Joga como ponta-esquerdo e lá permaneceu a grande expectativa que gerou, já que atuou apenas em cinco jogos, totalizando 86 minutos. Ainda na parte final da temporada deixou de ser convocado pelo estrategista Arturo Ortega.

Outra adição da MLS. O ex-jogador do LA Galaxy é meio-campista e antes de iniciar o Abertura 2024 Ele passou por uma operação de varicocele que o deixou fora de ação por pouco mais de um mês. Isso acabou afetando sua participação e consideração pela comissão técnica, pois não disputou seu primeiro torneio.

Ele assinou um contrato de primeira equipe e na maior parte do semestre treinou com Chivas. Não adicionou minutos Liga MXmas ele fez isso na reta final do Abertura 2024 com Tapatío pela Liguilla onde foi campeão pela equipe da Liga de Expansão com 42 minutos de acréscimo.

Que posições o Chivas deve reforçar para o Clausura 2025?

Na falta de confirmação da ideia que você pretende implementar Chivas Sob o comando do técnico Óscar García Junyent, o estrategista espanhol jogou pela maioria de seus clubes com uma linha de cinco zagueiros.

Defesa

A primeira necessidade de reforçar a faixa da direita. Com a aposentadoria de Jesús Sánchez, o cargo é ocupado apenas por Alan Mozo. Em Tapatío, Diego Delgadillo e Miguel Gómez foram campeões nessa posição.

Meio-campista ofensivo

No centro do campo Chivas Tem inúmeras opções, mas a criatividade e a geração futebolística é onde talvez falte alguma profundidade à equipa. Esta poderia ser a primeira posição onde Chivas preciso trazer alguém de fora do clube para dar mais qualidade com alguém com bom histórico para poder fazer a diferença.

Ataque

Nos extremos a equipe está bem armada com dois dos melhores jogadores que já teve Chivas em termos de gols e assistências. Cade Cowell e Roberto Alvarado deveriam ser as peças de desequilíbrio do esquema de Óscar García.

Um meio-campista ou centroavante com mobilidade pode ser alvo da equipe do Guadalajara. Para esta posição, Teun Wilke e Benjamín Sánchez, que foram campeões com Tapatío, podem dar o salto para a Primeira Divisão.