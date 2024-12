Chucky Lozano abriu a vitória por 8 a 0 em seu penúltimo jogo pelo PSV

A partida de despedida de Lozano será no domingo, 22 de dezembro, contra o Feyenoord de seu compatriota Santiago Giménez.

Em seu penúltimo jogo com o PSV Eindhoveno mexicano Hirving Lozano abriu o placar nesta terça-feira na vitória 8-0 de sua equipe antes do Real HFCda terceira divisão, pelas oitavas de final da Copa da Holanda.

Chucky Lozano Ele abriu o placar no Philips Stadion doze minutos após o início ao finalizar cruzamento do croata Ivan Perisic, que se encarregou de fechar a vitória com dois gols nos momentos finais da partida.

Hirving Lozano e PSV comemoram RUPTURA EPA/OLAF

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

Pelo meio, Mitchel Michaelis marcou, com autogol (m.19), o norte-americano Ricardo Pepi (31 e 83), Guus Til (38) e, novamente com autogol, Ruben Heeremans (67).

Hirving Lozano vai deixar o PSV no final de 2024 e a partir de 1º de janeiro de 2025 será incorporado ao São Diego FC do MLS Estados Unidos.

Sua partida de despedida PSV Será no domingo, 22 de dezembro, antes do Feyenoord do seu compatriota Santiago Giménez no décimo sétimo dia do Eredivisia holandês