Cinco motivos que explicam o mau momento do City e do Guardiola

Manchester City continua em crise com apenas uma vitória nos últimos dez jogos

Um dos clubes de maior sucesso dos últimos tempos no futebol mundial, Cidade de Manchesterestá passando por uma temporada estranha. O clube da Premier enfrenta a possibilidade real de ser eliminado ainda nas fases iniciais da Liga dos Campeões, algo que nunca experimentou sob o comando de Pep Guardiola.

Como explicar isso? É claro que não há um motivo simples que leve uma equipa habituada a vencer quase sempre ao extremo oposto, com derrotas consecutivas. Mas é possível traçar um caminho que levou o atual tetracampeão inglês ao momento que vive hoje.

Pep Guardiola durante a partida do Manchester City contra o Liverpool Imagens de Peter Byrne/Getty

Mercado abaixo das expectativas

Visto como um clube que pode comprar quem quiser, graças ao poder de compra do Xeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, o Cidade de Manchester esteve longe de confirmar esta reputação no último mercado de transferências.

Um elenco já curto só assinou Savinhobrasileiro que havia se destacado na temporada anterior no Girona. Na reta final ele aceitou eu de novoCasa de Gundogandivulgado gratuitamente pelo Barcelona.

As deficiências do elenco exigiam outro rumo. Nenhum meio-campista para alternar com um Rodri exausto, utilizado em praticamente todos os jogos da temporada anterior. Muito menos um centroavante que pudesse dar descanso ao Erling Haalandfunção que correspondia a Juliano Alvarezvendido para Atlético de Madrid.

Festival de Lesões

Parte da política de transferências do Cidade Tem a ver com a forma de trabalhar Pep Guardiola. Em sua nona temporada na Inglaterra, o espanhol já disse publicamente que prefere ter um elenco mais curto, para que todos tenham mais oportunidades de jogar, ao invés de ter muitos jogadores e não oferecer minutos em campo.

Mas isto tem um preço. Somado à falta de contratações que oferecessem alternativas ao elenco, o Cidade Ele teve o azar extremo de perder pilares importantes devido a lesões. O maior deles foi Rodricom grave lesão no joelho no sétimo jogo da campanha e que só retornará na próxima temporada.

John Stones, Mateo Kovacic e Manuel Akanji, que poderia até compensar a derrota, também tem uma série de problemas físicos e mal consegue jogar. Nathan Aké, Oscar Bobb, Jack Grealish, Jéremy Doku e Kevin de Bruyne são outros daqueles que passaram pelo departamento médico e complicaram os planos de Guardiola.

Modelos antigos

Os três goleiros do Cidade (Ederson, Ortega e Carson) Eles têm mais de 31 anos. Dos jogadores de campo, seis completaram três décadas de vida, entre eles o capitão Kyle Walker e os três principais meio-campistas (Gundogan, De Bruyne e Bernardo Silva).

Numa equipe que luta para manter todos os jogadores à disposição de Guardiola, devido a lesões recorrentes que parecem não ter fim, ter uma base mais velha é um complicador a mais quando as coisas não vão bem.

Ele Cidade Ele costuma jogar com 13 ou 14 jogadores prontos para jogar. A rotação do plantel fica dificultada e só aumenta o desgaste dos ‘trinta’, que já não têm pernas para sustentar o ritmo que a equipa necessita.

A defesa não funciona mais da mesma forma

Todo mundo que analisa Guardiola posiciona-o, com razão, como um treinador ofensivo com ideias inovadoras que muitas vezes torna as suas equipas divertidas de assistir. Mas parte de sua metodologia tem a defesa como principal pilar.

Em todos os anos que o treinador passou na Inglaterra, sua equipe Cidade de Manchester sempre teve um dos melhores sistemas defensivos. É por isso que o que aconteceu agora é surpreendente.

São 34 gols sofridos em 24 jogos, média de 1,41 por partida. Nos últimos dez jogos a situação foi ainda pior, com 23 gols sofridos, média de 2,3 por jogo. Se isso não for resolvido, será impossível sonhar com alguma coisa.

Ataque de um homem só?

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

Quem tem Erling Haaland Você não precisa se preocupar com metas. O problema é quando você só tem Erling Haaland…

O norueguês mantém uma média elevada, com 18 bolas na rede até o momento. Mas é surpreendente que os mais próximos do artilheiro tenham apenas três gols: Stones, Doku, Matheus Nunes, Kovacic, Foden e Gvardiol.

Isto é explicado pela falta de alternativas (Álvarezpor exemplo, marcou 19 gols na temporada passada), a má forma de outros (O pénome principal da última campanha, e Rodri lesionado) e dificuldade em manter-se em forma (De BruynePor exemplo).

É claro que os jogadores, que fizeram tanto sucesso em outros anos, perderam a confiança estabelecida nas temporadas anteriores. Como recuperá-lo? Só com os resultados, que por enquanto não parecem estar próximos de acontecer.

O próximo compromisso é justamente o clássico de Manchester contra o rival Manchester Unitedneste domingo (15), no Etihad Stadium. Possibilidade de redenção ou nova oportunidade de cavar um buraco mais fundo?