Circuito Penedo de Cinema: Hotéis e pousadas registram 70% de ocupação

Se tem evento em Penedo, tem movimentação da economia em seus mais diversos setores, e um deles, é o turístico. Durante o Circuito Penedo de Cinema, os hotéis e pousadas da cidade registram uma ocupação média de 70% entre 25 de novembro a 1º de dezembro.

Eventos amplos e de grande porte, como é o caso do Circuito Penedo de Cinema, movimentam a rede hoteleira e outros setores, a exemplo de bares e restaurantes e serviços como passeios e receptivos. O comércio local, em sua forma geral, também é beneficiado com o grande fluxo de pessoas.

Dentre os participantes do Circuito Penedo de Cinema estão cineastas, produtores, pesquisadores, realizadores, além do público em geral.

A programação do Circuito Penedo de Cinema será concluída neste domingo (01), com premiação das mostras e exibição de O Menino d’Olho d’Água, documentário do cineasta Lírio Ferreira e Carolina Sá sobre o genial músico alagoano Hermeto Pascoal, filme que será projetado no Centro de Convenções Zeca Peixoto, o antigo Cine São Francisco, às 18 horas.

“O longa constrói sua narrativa em três frentes principais: uma performance recente de Hermeto Pascoal, aos 88 anos; uma exploração de suas lembranças de infância no sertão de Alagoas, revelando a origem de suas influências musicais; e uma conversa intimista com o artista, em que ele compartilha sua música e reflexões sobre seu processo criativo”, informa a divulgação do Circuito Penedo de Cinema.

Ao longo da semana, o público contou com workshops, oficinas, mostras de longas e curtas-metragens, cultura, música, arte e muito cinema. A edição deste ano trouxe, ainda, atores famosos e renomados como Alexandre Barillari, Fabiana Karla, Larissa Bocchino, Gero Camilo e entre outros.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC