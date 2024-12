Ciryl Gane deu uma explicação para seu desempenho decepcionante no UFC 310.

O ex-campeão interino dos pesos pesados ​​conseguiu uma vitória por decisão dividida sobre Alexander Volkov em sua revanche no último sábado, utilizando um plano de jogo pesado de wrestling que contrastava fortemente com as aparições anteriores do atacante francês. Em entrevista pós-luta com Joe Rogan, Gane disse que não estava feliz com a forma como lutou e mencionou que machucou os dedos dos pés no primeiro round.

Na segunda-feira, Gane compartilhou raios X de sua lesão no pé nas redes sociais.

@ciryl_gane, Instagram

Em suas histórias no Instagram, Gane também escreveu que não foi apenas o dedo do pé que ficou ferido, mas também dois metatarsos, que ele marcou na imagem acima. Gane afirma que o pé era essencialmente inútil para ele daquele ponto em diante.

A pontuação da luta foi altamente controversa, com dois dos juízes marcando os dois primeiros rounds para Volkov. O MMA Fighting marcou a luta ao vivo por 30-27 para Volkov, e 19 dos 20 resultados da mídia no MMA Decisions também a favoreceram.

Independentemente da controvérsia de pontuação, Gane mudou oficialmente para 2-0 em sua série com Volkov e melhorou seu recorde no UFC para 10-2.