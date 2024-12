Coisas para estocagem de última hora da Amazon

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Deixar suas compras de fim de ano para última hora? Você não está sozinho.

Embora essa sensação frenética possa estar se instalando à medida que as férias se aproximam … A Amazon oferece opções de estocagem que garantem a felicidade de todos os seus entes queridos.

De gorros a fones de ouvido e até kits de DNA, todos esses itens são perfeitos!

Vale-presente da Amazon

Quando tudo mais falha, não há nada como um bom Vale-presente da Amazon.

Dê a qualquer pessoa da sua lista o presente que quiser com os vales-presente da Amazon.com, que nunca expiram e não cobram taxas.

Existem vários designs e denominações de cartões-presente para escolher… tornando-os perfeitos para o Natal, Hanukkah ou qualquer feriado que você esteja comemorando nesta temporada. Eles também podem ser resgatados em milhões de itens em toda a loja na Amazon.com ou em determinados sites afiliados.

Disponíveis para entrega imediata, esses cartões-presente são a compra perfeita para o pânico, podendo ser enviados por e-mail ou agendados para envio com até um ano de antecedência.

Fones de ouvido sem fio JBL

O JBL Tune 520BT – Fones de ouvido sem fio são o presente perfeito para o amante da música da sua vida!

Os fones de ouvido JBL Tune 520BT apresentam o renomado som JBL Pure Bass, a mesma tecnologia que alimenta os locais mais famosos do mundo. Completo com tecnologia sem fio Bluetooth 5.3, você pode transmitir som de alta qualidade do seu smartphone com facilidade, permitindo ouvir o que quiser sem cabos bagunçados atrapalhando.

Esses fones de ouvido também proporcionam diversão duradoura, permitindo ouvir sem fio por até 57 horas e recarregar a bateria em apenas 2 horas com o conveniente cabo USB Tipo C. Uma recarga rápida de 5 minutos oferece 3 horas adicionais de música.

Um revisor cinco estrelas disse que esses fones de ouvido eram o presente perfeito, escrevendo: “Comprei-os para meu filho e ele os adorou. O som é muito claro e soa bem. Eles carregam rapidamente e duram muito tempo. Eles são ótimos em preço e qualidade. Eles se ajustam confortavelmente e são ajustáveis ​​para quase todos. Eles se conectam ao Bluetooth de forma rápida e fácil.

Remo de Pickleball

O amante de Pickleball da sua vida vai adorar entrar na quadra com estes Remos de pickleball.

Estas pás de pickleball leves e manobráveis ​​são perfeitas para qualquer estilo de jogador. Permitindo que você posicione suas tacadas com facilidade, essas raquetes proporcionam o equilíbrio perfeito entre potência e precisão.

E sua empunhadura acolchoada exclusiva oferece um equilíbrio excepcional entre conforto e controle, tornando-o perfeito para jogos sem escorregões.

Um revisor cinco estrelas disse que essas raquetes são uma compra obrigatória, escrevendo: “Comprei isso como presente de aniversário para meu namorado que está começando a praticar pickleball e ele adorou. É ótimo para iniciantes, leve, esteticamente agradável e com o melhor valor pelo seu dinheiro.”

Quebra-cabeça em formato de safari de Jonathan Adler

Prepare-se para ficar louco com isso Quebra-cabeça em formato de safari de Jonathan Adler.

O quebra-cabeça de 750 peças da Galison é o nível certo de desafio para alguns dias de diversão. Este quebra-cabeça também é elegante, com a icônica imagem do tigre de Jonathan Adler com detalhes em folha de ouro, criando um produto final chique adequado para emoldurar!

“Enviei isto como um presente surpresa para nossa neta que adora quebra-cabeças. Ela ficou satisfeita com a surpresa e com a singularidade do quebra-cabeça”, escreveu um cliente satisfeito. “Belo item. Presente divertido.”

Gorro masculino de malha com punho Carhartt

O inverno está aí e o que poderia ser mais perfeito do que um Gorro masculino de malha com punho Carhartt para aquelas noites frias?!

Nascido em 1987, o chapéu A18 Watch Hat cresceu rapidamente como um ícone. Originalmente concebido como um vestuário de trabalho essencial, agora pode ser encontrado em canteiros de obras e acampamentos, feiras estaduais e estádios de futebol.

Além de funcionar com tudo, a Carhartt também tem uma cor que combina com tudo, com o Gorro Knit Cuffed disponível em 22 cores.

“Comprei isso para meu filho e outro para mim. Esses são ótimos chapéus de inverno que mantêm a cabeça aquecida mesmo no clima mais frio”, escreveu um cliente satisfeito.

LEGO Creator 3 em 1 Animais da Floresta

Haverá muita diversão com Conjunto LEGO’s Creator 3 em 1 Animais da Floresta.

Perfeito para meninos e meninas a partir de nove anos, o conjunto permite construir e reconstruir diferentes modelos usando as mesmas peças, permitindo uma variedade de aventuras na floresta.

As crianças podem usar a imaginação para inventar histórias com três conjuntos de animais diferentes: um brinquedo de raposa vermelha, uma figura de coruja vermelha e um modelo de esquilo vermelho. O brinquedo de raposa pode mover sua cabeça, pescoço, pernas, boca, patas e cauda, ​​a figura de brinquedo de coruja pode girar sua cabeça em 360 graus, e a cabeça, orelhas e patas do brinquedo de esquilo vermelho se movem, tornando este um presente interativo perfeito para o pouco imaginativo está em sua vida.

Os animais também vêm com acessórios, sendo que o brinquedo raposa vermelha vem completo com um toco de árvore coberto de neve e um suporte de abeto, enquanto a coruja pode ser colocada em um galho com galhos ajustáveis, e o esquilo vermelho vem com uma bolota.

“Comprei isto como presente de aniversário. Tenho o prazer de dizer que meu sobrinho adorou e quer mais no Natal.

Conjunto Presente Sol De Janeiro

Ofereça uma pele macia e flexível com este conjunto de presente pronto para viagem da Sol De Janeiro.

Comece limpando com o Sabonete Líquido Bom Dia Bright e, em seguida, aplique suavemente o Creme Bom Dia Bright esfoliante. Finalize com o aroma sensual de Cheirosa 40 Perfume Mist.

A vitamina C ilumina e uniformiza visivelmente o tom da pele, enquanto os AHAs de frutas esfoliam suavemente para uma pele suave e radiante.

Um revisor cinco estrelas não se cansa do perfume deste conjunto, escrevendo: ‘O cheiro é tão quente, mas tão limpo! Se você gosta de baunilha, isso é definitivamente para você. deixa sua pele tão macia!”

Amazon Echo Dot para crianças

Deixe as crianças canalizarem sua própria Alexa com o Amazon Echo para Dot Kids.

O alto-falante inteligente mais popular e fofo da Amazon com Alexa, feito para crianças, está aqui! O alto-falante aprimorado oferece vocais mais nítidos e um som rico e vibrante.

As crianças podem pedir a Alexa para tocar música, ler uma história antes de dormir, obter ajuda com o dever de casa e muito mais. Transmita músicas da Amazon Music, Apple Music, Spotify e outros. Este Echo dot for Kids inclui um ano de Amazon Kids+ – uma assinatura digital projetada para crianças de 3 a 12 anos aprenderem, crescerem e explorarem com segurança.

As crianças podem ajudar a controlar suas rotinas com Alexa configurando seus próprios alarmes ou desligando luzes inteligentes compatíveis. Use o Ei Disney! assistente de voz para saber a previsão do tempo com Mickey, definir um cronômetro de leitura com Dory ou Olaf e muito mais. Eles também podem personalizar a forma como seu Alexa soa com uma voz fingida de coruja ou dragão com o Amazon Kids + de 1 ano incluído.

“Super legal para crianças. Minha filha tem 6 anos e pode tocar qualquer música que quiser e fazer muitas perguntas como como está o tempo ou até mesmo qual é a capital do Canadá”, escreveu um cliente satisfeito. “Item muito legal de se ter. Também tem uma voz infantil que meu filho adora. Ótimo preço também. Muito fácil de usar.”

Kit de teste genético AncestryDNA + Traits

Ajude seus favoritos a traçar sua árvore genealógica com isso Kit de teste genético AncestryDNA + Traits.

Já se perguntou de onde vieram suas sardas ou por que você odeia coentro? AncestryDNA + Traits permite descobrir mais de 40 características genéticas, permitindo explorar como seus genes podem ter influenciado uma série de aparência, sensoriais, condicionamento físico, nutrição e outras características pessoais.

Basta ativar seu kit de DNA on-line e devolver sua amostra de saliva no pacote pré-pago para nosso laboratório de última geração. Seus resultados estarão disponíveis online em cerca de seis a oito semanas.

“Eu só comecei a me aprofundar nisso hoje, mas a função da árvore genealógica não é apenas muito intuitiva e geralmente correta, mas também viciante. Com certeza atualizarei minha assinatura em breve. Muito divertido”, escreveu um cliente satisfeito.

Spray de fragrância Emily em Paris

Transporte-os para a cidade das luzes com este Emily em Paris Eau de Parfum Fragrância Spray de Michel Germain.

Inspirado na série Netflix, este perfume delicioso captura o amor do estilo parisiense com um coração de madeiras louras aveludadas e almíscar sedutor.

Para uma confiança cativante ou para atrair um caso de amor parisiense como o de Emily Cooper, basta aplicar spray de perfume na nuca, nos pulsos e nos pontos de pulsação, noite ou dia, e deleitar-se com a experiência.

“Este perfume tem uma aparência bonita e a melhor apresentação. A embalagem e a caixa parecem de alto nível de qualidade. O aroma do perfume é fresco e doce e pode ser usado regularmente ou em ocasiões especiais”, um revisor cinco estrelas escreveu. “Uma ótima opção de presente. Passou no meu teste e também na minha esposa. Fragrância realmente boa.”

