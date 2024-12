O Colégio de Procuradores de Justiça fez a entrega, nesta quinta-feira (12), da Medalha Mérito do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) à procuradora de Justiça Kícia Cabral e aos promotores de Justiça Edelzito Andrade e Antônio Luiz dos Santos. A honraria é concedida a quem se destaca pela dedicação e atividade funcional ao órgão.

A cerimônia, que ocorreu no prédio-sede da instituição, reuniu homenageados e familiares. “No dia de hoje, concedemos a Medalha Mérito do Ministério Público do Estado de Alagoas aqueles membros que sempre deram contribuições valorosas ao nosso MP e ao Sistema da Justiça alagoano. É uma honra para nós podermos prestar homenagem à procuradora Kícia e aos promotores Edelzito e Antônio Luiz, profissionais que possuem grandeza de espírito público e que tanto se dedicam ou se dedicaram à missão de promover e distribuir justiça. Certamente suas ações serviram para transformar positivamente a vida de muitos cidadãos”, afirmou o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, que presidiu a sessão solene.

Os homenageados com a medalha

A sessão solene foi iniciada com a entrega das medalhas. Na sequência, todos os condecorados agradeceram a honraria e falaram sobre o orgulho de receber a honraria. “Quero dividir esta alegria com a minha família, com procuradores e promotores de Justiça e com os servidores desta casa. Aqui fui recebida, em 1990, tendo passado pelas comarcas de Atalaia, São Sebastião, Passo de Camaragibe, São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Igaci, Palmeira dos Índios, Água Branca, São Brás, Porto Real de Colégio, Girau do Ponciano, Porto de Pedras e, por fim, Maceió. Foram muitos anos servindo a Alagoas por meio do nosso querido MP, que tem infinitas histórias em benefício da população. Inclusive, por falar em história, aproveito a oportunidade para agradecer a criação do Memorial Desembargador Hélio Cabral, que leva o nome do meu pai, e guarda um pouco da memória dessa instituição”, discursou Kícia Cabral.

O promotor Edelzito Andrade também falou sobre o sentimento de gratidão por ter sido agraciado: “Agradeço o recebimento, no dia de hoje, de tão elevada honraria, tributo a concessão desta medalha ao fato de sempre ter desempenhado minhas atribuições, seguindo o que determina Colossenses, fazendo tudo como se fosse para o Senhor Deus. Tratei os ‘humildes com caridade e os opulentos com altivez’, como ensinou o mestre Rui Barbosa. E quero dizer que encontrei, portanto, o segredo da felicidade, fazendo do dever um prazer”, disse ele.

filho do promotor de Justiça Antônio Luiz dos Santos, representou o pai durante a solenidade. “O que meu pai pediu para externamos a todos vocês foi o seu sentimento de gratidão ao Ministério Público, essa instituição que permitiu que ele desenvolvesse suas atribuições com amor e dedicação. Obrigado por terem escolhido o nome dele para receber a medalha, estamos orgulhosos por esse reconhecimento”, afirmou.

A reunião extraordinária do Colégio de Procuradores também contou com as presenças do subprocurador-geral Administrativo Institucional, Walber José Valente de Lima, do subprocurador Recursal, Valter de Omena Acioly, do corregedor-geral, Maurício Pitta, do ouvidor Eduardo Tavares, e dos procuradores de Justiça Marcos Méro, Isaac Sandes Dias, Marluce Caldas, Sérgio Scala e Neide Camelo.