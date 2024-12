Comissão de Árbitros endossa gol do América na final contra o Rayados

A Comissão de Arbitragem analisou o gol de Kevin Álvarez e o que significou empatar o América contra o Monterrey

México.- Dada a polêmica que surgiu após a primeira mão da final entre América e Rayados, la Comissão de Árbitros Ele analisou a jogada do primeiro gol dos Águilas por meio de um vídeo nas redes sociais.

A jogada ocorreu aos 39 minutos, quando Kevin Alvarez marcou o gol do empate América aposta Monterrei. Ele NOSSO analisou um possível handebol de Alejandro Zendejas, que não existia, e também como isso afetou a intervenção de Henry Martín com possíveis interferências e fora de lugar.

A Comissão de Arbitragem analisou o gol de Kevin Álvarez e o que significou o empate do América contra o Monterrey. Imago7

“Aos 38 minutos de jogo, um gol foi marcado pelo jogador número 5 do América. Antes do atacante chutar para o gol, o jogador número 21 do América “Ele está em posição de impedimento”, indica o vídeo.

A comissão explica que, de acordo com as regras do jogo, estar em posição de impedimento não constitui uma infração em si. “Um jogador só será penalizado por impedimento se no momento em que a bola for jogada ou tocada por um companheiro de equipe ele estiver participando ativamente”.

As especificações do vídeo indicam que para cancelar a reprodução deveria ter ocorrido alguma das seguintes situações:

1- interferir no jogo, jogando ou tocando em bola passada ou tocada por um companheiro.

2- Interferir no jogo de um adversário por uma das seguintes formas: impedi-lo de jogar ou poder jogar a bola, disputar a bola, tentar jogar uma bola próxima através de uma acção que tenha impacto; realizar uma ação que afete a possibilidade de jogar a bola.

3- aproveitar essa posição.

“Nesta ação observa-se claramente que no momento em que o atacante número 5 toca a bola, seu companheiro que estava inicialmente em posição não está mais interferindo no adversário. ”, diz a narração do vídeo.

O comunicado acrescenta que os árbitros de campo observam atentamente esta ação, avaliam a posição dos avançados, comunicam entre si e determinam que o gol deve ser validado, uma vez que observam que existem considerações regulamentares para validar o gol.

América recuperou de desvantagem na final da primeira mão e acabou por vencer Listrado 2 a 1 no Estádio Cuauhtémoc, que foi sua casa. A segunda mão terá lugar no BBVA, em Sultana del Norte, no domingo.