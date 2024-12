Como ativar guias no Explorador de Arquivos no Windows 11 (aplicativo Arquivos)

Principais conclusões Os usuários costumam solicitar guias como um recurso do Explorador de Arquivos do Windows 11, atualmente indisponível, levando à inconveniência de gerenciar várias janelas para locais diferentes.

Para habilitar guias no Windows 11 File Explorer, os usuários podem utilizar um software de terceiros chamado “Arquivos”, oferecendo uma aparência atualizada e recursos adicionais como guias e fácil gerenciamento de arquivos.

Ao baixar e instalar o aplicativo Arquivos da Microsoft Store, os usuários podem desfrutar da navegação por guias no Explorador de Arquivos, simplificando as tarefas de navegação e organização.

As guias são um dos recursos mais solicitados que os usuários ainda não veem no Windows 11. Os usuários precisam abrir várias janelas se quiserem ir de um local para outro no armazenamento. Os usuários podem ir para o próximo local na mesma janela. Ter guias no explorador de arquivos poderia ter tornado a tarefa muito mais fácil para você.

Como adicionar guias no Windows 11 File Explorer

Se desejar abrir guias no File Explorer no Windows 11, você precisará usar o software de terceiros Arquivos. Este artigo mostrará como obter guias no explorador de arquivos do Windows 11.

Obtenha recursos de guias no Windows 11 usando arquivos

Mesmo depois de anos de espera, o File Explorer do Windows 11 ainda não possui guias. No entanto, você não precisa ficar chateado porque, no Windows 11, um software de terceiros chamado Arquivos substitui o Explorador de Arquivos padrão.

Os arquivos dão uma nova aparência ao File Explorer normal no Windows 11. Ele traz uma aparência diferente ao File Explorer e traz novos recursos, como guias e guias de movimentação. Você pode mover ou copiar os arquivos no Windows 11 por meio das guias.

Há mais alguma coisa nisso? Os arquivos podem ser usados ​​em tablets da mesma forma que o File Explorer convencional do Windows 11. Ele suporta toque, então você não terá problemas para usar o aplicativo Arquivos em vez do File Explorer padrão se estiver usando um tablet Windows ou dispositivo com tela sensível ao toque.

Para baixar arquivos e obter guias no File Explorer no Windows 11, você pode seguir as etapas abaixo:

Abra o menu iniciar clicando no ícone Iniciar ou pressionando a tecla Windows no teclado.

No menu iniciar, procure por Loja da Microsoft e abra-o.

Procurar Arquivos Aplicativo na Microsoft Store e abra-o.

Clique em obter/instalar para baixar o aplicativo Arquivos e instalá-lo em seu PC.

Depois que o aplicativo estiver instalado, você poderá executá-lo.

Você poderá usar recursos como guias no File Explorer usando este aplicativo.

Agora você pode usar as guias do aplicativo Arquivos clicando no sinal de mais perto da nova guia.

Se você deseja abrir outro arquivo em uma nova aba, clique com o botão direito no arquivo e selecione Abrir em uma nova guia do cardápio. Isso abrirá uma nova guia com o arquivo.

Palavras Finais

As etapas descritas acima irão ajudá-lo a adicionar guias ao Explorador de Arquivos no Windows 11. Este método instalará um aplicativo separado que permitirá que você use guias em vez do explorador de arquivos padrão do Windows.

