Como James Rodríguez chega ao reencontro com o Real Madrid?

James chegou ao Rayo Vallecano como figura, mas disputou apenas seis partidas e seu reencontro com o Real Madrid não será o esperado

MADRI – O reencontro de James Rodríguez com o Real Madrid Ele não será o grande protagonista que se esperava após sua contratação pelo Rayo Vallecanoque foi apenas um sopro de grandeza para a equipa do bairro operário de Madrid e que parece prestes a terminar como uma das piores operações da história do seu presidente, Raúl Martín Presa.

E no ano do seu centenário, o Rayo Vallecano Ele queria a cereja do bolo do projeto esportivo. e com James Rodríguez Tudo se encaixou: um excelente jogador, com uma tremenda imagem internacional e um salto de qualidade para uma equipe que há décadas nunca teve alguém desse calibre.

James não consegue brilhar no Rayo Vallecano Imagens Getty

Na verdade, os mais antigos da região dizem que a contratação de James só poderia ser comparada à de Hugo Sánchez quando, em agosto de 1993, o mexicano chegou ao clube marginal. E poderíamos encontrar diversas semelhanças entre um caso e outro, mas também diversas diferenças. Por um lado, ambos chegaram com a reputação de superestrelas mundiais, ambos tiveram carreiras distintas no Real Madrid e a sua exposição impulsionou o Rayo a quotas de mercado de mídia nunca antes vistas.

Porém, Hugo Sánchez, rebaixado com o time naquela temporada, marcou 16 gols e deixou uma grande lembrança em Vallecas. E quanto a James, no momento, é uma decepção completa. Mas nem tudo é culpa do jogador.

Primeiro, porque quem está próximo do Rayo diz à ESPN que o jogador foi um capricho do presidente e não tanto da direção esportiva. E em segundo lugar porque este facto é perceptível em campo: James Rodríguez disputou seis jogos sem qualquer gol, sem assistência e, o pior de tudo, sem impacto no jogo porque parece que o treinador, Iñigo Pérez, prefere outras opções.

ESPN+ em espanhol

A falta de adaptação de James foi outro ponto a ter em conta? Definitivamente. E o Rayo Vallecano é um clube tão diferente dos demais que pode afetar o desempenho de seus jogadores: “Ou você chega preparado para tudo ou esquece”, comenta um companheiro rindo após o treino. E nem todo jogador se adapta a Vallecas como os demais.

No caso de James isso pode até ser entendido. Um jogador de futebol acostumado aos holofotes, ao luxo e ao conforto dos grandes clubes chega a uma entidade tão humilde que falta o que seria normal para alguém como James. O Rayo não tem a mesma estrutura, nem o mesmo número de trabalhadores que os grandes. Por não ter, não teve evolução do seu estádio nas últimas décadas. Exceto por obras muito isoladas, o estádio continua o mesmo de quando Hugo Sánchez chegou em 1993. E claro, a mudança é tão drástica que mesmo a falta de adaptação pode ser uma falta de informação por parte do presidente Martín Presa ao seu novo estrela durante a negociação de transferência.

LaLiga está na ESPN+

O que está claro é que James não está gelando e, seja qual for o caso, sua adaptação às idiossincrasias do Rayo está dificultando seu desempenho. As fontes consultadas pela ESPN sugerem que o normal é sair do refeitório no final da temporada se a situação não se inverter, e que o jogador fez a sua parte desde o início porque queria voltar a viver em Madrid.

Neste fim de semana as câmeras estarão muito atentas a James porque ele enfrenta, pela primeira vez desde seu retorno à Espanha, seu ex-time. O Real Madrid chega com a necessidade de não furar e James poderá até assistir ao jogo do banco. Tudo aponta para isso. Veremos se ele tem oportunidades ou não ou se, pelo contrário, é o ponto de viragem para a contratação tomar uma decisão quanto à sua continuidade.

Como diz um trabalhador e morador do bairro, “ele deveria falar com Martín Presa, que foi quem o contratou”. Não há mais.