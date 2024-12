Como obter o perdão do empréstimo estudantil da Navient? O que você precisa fazer para se qualificar

EUSe você deseja obter o perdão do empréstimo estudantil da Navient, compreender o processo é essencial. Quer você tenha empréstimos estudantis federais ou privados, existem opções disponíveis, mas os requisitos de elegibilidade são diferentes.

O primeiro passo é determinar se seus empréstimos são federais ou privados. Os empréstimos federais para estudantes oferecem mais oportunidades de perdão, enquanto os empréstimos privados podem se qualificar para programas estaduais ou específicos de profissões. Para verificar o seu tipo de empréstimo, entre em contato com a Navient (agora Aidvantage para empréstimos federais) ou revise sua conta no National Student Loan Data System (NSLDS).

Programas federais de perdão de empréstimos

Se você tiver empréstimos federais para estudantes, aqui estão as principais opções de perdão:

1. Perdão por Reembolso Baseado em Renda (IDR)

Os mutuários federais podem se inscrever em um plano de IDR como PAYE, SAVE (anteriormente REPAYE) ou IBR. Esses planos limitam os pagamentos mensais com base na renda e no tamanho da família. Após 20-25 anos de pagamentos qualificados, o saldo restante será perdoado. Nota: Os valores perdoados podem ser tributáveis, portanto planeje adequadamente.

2. Perdão de Empréstimo de Serviço Público (PSLF)

Se você trabalha para um governo ou organização sem fins lucrativos, o PSLF poderá liquidar sua dívida em apenas 10 anos (120 pagamentos). Mesmo que seus empréstimos tenham sido atendidos pela Navient, você pode solicitar o PSLF por meio do StudentAid.gov e seus empréstimos serão transferidos para o prestador de serviços dedicado.

3. Perdão do empréstimo para professores

Professores em escolas qualificadas de baixa renda podem ter direito a até US$ 17.500 em perdão. No entanto, este programa frequentemente entra em conflito com o PSLF, portanto escolha com cuidado.

4. Descargas de empréstimos

Existem opções de quitação de empréstimos para casos como invalidez total e permanente (TPD), fechamento de escolas ou defesa do mutuário contra escolas fraudulentas.

Oportunidades de perdão de empréstimos privados

Os empréstimos privados são mais complicados, mas o Acordo Navient de 2022 proporciona alívio para alguns mutuários. Como parte do acordo:

Foram cancelados 1,7 mil milhões de dólares em dívidas de empréstimos privados para mutuários com empréstimos subprime que enfrentavam inadimplência.

Os mutuários elegíveis foram notificados automaticamente até julho de 2022.

Além disso, alguns programas de perdão específicos de estados ou profissões podem ser aplicados a empréstimos privados.

O Acordo Navient de 2024

A Navient também concordou com um acordo de US$ 120 milhões por má gestão de empréstimos federais, oferecendo restituição aos mutuários prejudicados por práticas como valores de pagamento incorretos ou desinformação sobre o PSLF. Os mutuários elegíveis são identificados automaticamente, portanto, nenhuma inscrição é necessária.

Refinanciamento como último recurso

Se o perdão não for uma opção, refinanciar seus empréstimos da Navient pode ajudar. O refinanciamento pode reduzir a taxa de juros e os pagamentos mensais, mas converte empréstimos federais em privados, eliminando a elegibilidade para perdão.

Navegar pelo perdão do empréstimo estudantil pode ser complexo, mas conhecendo o seu tipo de empréstimo e explorando os programas disponíveis, você pode tomar medidas significativas em direção ao alívio.