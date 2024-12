“Como você faz isso?”: Mbappé deu detalhes desconhecidos de suas temporadas com Messi no PSG

A ligação do futebol entre Kylian Mbappé sim Lionel Messi em PSG Foi breve: eles mal dividiram um time por duas temporadas. Porém, o atacante francês conseguiu aproveitar ao máximo cada dia que passou ao lado do craque argentino.

“Messi faz tudo bem. Você pode aprender tudo com alguém como ele”, disse Mbappé em entrevista ao Canal Plus da França. E ele acrescentou: “Eu costumava ir até ele e perguntar: ‘Como você faz isso? Como você faz aquilo?'”

O francês e o argentino jogaram juntos nas campanhas 2021-2022 e 2022-2023, até que Leo deixou o futebol europeu para ir para Inter Miami.

Além de companheiros de equipe, Mbappé e Messi foram rivais na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, na qual a Argentina conquistou sua terceira estrela. Kiki, autor de três gols na histórica final de Copa do Mundo, contou na entrevista como foi o reencontro no clube com Leo, que marcou dois gols naquela partida: “No dia em que conhecemos Messi no PSG, depois da Copa do Mundo, nós dois rimos. Ele me disse que eu já havia ganhado um. “Partilhamos memórias da final e isso aproximou-nos.”

Kylian Mbappé fala sobre sua amizade com Lionel Messi. Clique x Kylian Mbappé, já está disponível no myCANAL: https://t.co/6daan2bmh4 https://t.co/XYA0A85VVA pic.twitter.com/fX0wmp7l1d — CLIQUE (@cliquetv) 9 de dezembro de 2024

Presente de Mbappé no Real Madrid e depressão

Mbappé, que não mostra a sua melhor versão desde que chegou ao Real Madrid, negou os rumores que indicavam que estava deprimido: “Os comentários da mídia sobre a depressão têm um efeito bumerangue. sempre Tente decifrar as mensagens quando falo. As pessoas nos veem como robôs, enquanto somos seres humanos como todos os outros, com nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossos medos.“.

O avançado francês, autor de um gol na recente vitória da sua equipa sobre o Girona, explicou: “As pessoas estão contigo. Apoiam-te, é a cultura espanhola, a partilha. Em Paris é outra coisa: ‘Mostre que devemos amar-te’. Em Madrid dizem-te: ‘Venha connosco, você faz parte da família.’ Houve momentos em que estava cansado, mas não estava deprimido. Tem gente que está muito deprimida, temos que ajudar. A certa altura me senti exausto, porque não descansei. Tive decepções esportivas. Mas a outra coisa é falar por falar, o que é de graça.”