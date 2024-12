Compre a adorável colaboração da Amazon de Sofia Richie em roupas infantis

Com peças clássicas como cardigans de malha e macacões de malha, além de itens sofisticados como casacos de pele sintética, a colaboração de Sofia tem algo que você com certeza vai adorar para seu filho.

Jaqueta Unissex Teddy Puffer para crianças e bebês

Macacão de malha unissex para bebê

Confeccionado em fio de algodão, este macacão é macio e possui um alongamento suave que permitirá que seu bebê se mova facilmente, esteja ele engatinhando ou já andando. Possui um ponto de textura macia com nervuras no decote, punhos das mangas e aberturas nas pernas, bem como um conveniente fecho de botão.

Jaqueta de campo de peso médio para crianças e meninas com babados

Isso é absolutamente encantador Jaqueta de campo com babado é a peça mais fofa para adicionar ao armário do seu pequeno.

Embora possa ser elegante, também foi projetado para aquecer, apresentando tecido acolchoado durável e isolado. Também inclui fechos com botões de pressão, facilitando a colocação e a retirada, mesmo para mãos pequenas. Disponível em uma variedade de cores pastéis e estampas, este lindo casaco com certeza caberá perfeitamente no guarda-roupa do seu bebê.