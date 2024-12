Conor McGregor afirma que está realizando uma exibição de boxe contra Logan Paul na Índia

Conor McGregor há muito vem demonstrando seu interesse em retornar ao boxe, e parece que isso pode acabar tendo prioridade em sua próxima luta no UFC.

Na manhã de terça-feira, o ex-campeão das duas divisões acessou o Twitter para revelar planos para seu futuro, ao mesmo tempo em que desmentia os rumores de que potencialmente enfrentaria o atual rei dos penas do UFC, Ilia Topuria, em seu retorno à ação. McGregor não luta desde julho de 2021, quando sofreu uma terrível fratura na perna em uma trilogia com Dustin Poirier.

Embora a luta contra Topuria não esteja acontecendo, McGregor afirmou que está em negociações para uma exibição de boxe contra o influenciador social e superastro da WWE Logan Paul.

“Os rumores de uma luta com [Topuria] são falsos”, escreveu McGregor no Twitter. “Estou em acordos preliminares com a família Ambani para enfrentar Logan Paul em uma exibição de boxe na Índia. Eu concordei. Vou então buscar meu retorno ao octógono.”

Mukesh Ambani é o chefe da Reliance Industries e um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 96,7 bilhões. Sua empresa atua em diversos setores, incluindo energia, petroquímica, gás natural, entretenimento, telecomunicações e muito mais.

Embora os interesses comerciais de Ambani se estendam por toda a Índia, ele não tem um histórico de promoção do boxe, mas sua empresa tem muitos laços com a indústria do entretenimento. Em julho passado, sua família ganhou as manchetes internacionais com o casamento de seu filho Anant e Radhika Merchant. Os relatórios estimaram que o casamento poderia ter custado até US $ 1 bilhão, com artistas de alto nível como Rihanna, Justin Bieber, Pitbull, Shahrukh Khan e Deepika Padukone trazidos como parte das festividades.

Quanto à luta em si, Paul e McGregor já trocaram tiros publicamente no passado.

Em 2023, McGregor disse que daria “um tapa no nariz” de Paul enquanto ele se preparava para enfrentar o amigo de longa data e parceiro de treino do superastro irlandês, Dillon Danis, em uma luta de boxe. Em troca, Paul respondeu dizendo: “Eu gostaria de vê-lo tentar tirar o nariz do meu rosto com um tapa”.

Paul então continuou atacando a carreira de lutador de McGregor.

“Conor McGregor é um lutador de MMA mediano e um boxeador horrível”, disse Paul. “Eu vou dar uma surra nele, Dillon, e então vou dar uma surra nele.”

O irmão mais novo de Paul, Jake Paul, lutou contra McGregor por anos, mas geralmente também mirava em sua incapacidade de fazer o que quisesse por causa de um contrato exclusivo em vigor com o UFC. Lutadores sob contrato do UFC não estão autorizados a realizar lutas fora da promoção sem permissão.

Agora McGregor está afirmando que está organizando uma exibição de boxe com Logan Paul, embora ainda não se saiba se esse confronto real se concretizará ou não.