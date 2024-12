Aqui vamos nós outra vez.

Conor McGregor parece estar provocando seu retorno à ação depois de uma conversa com o CEO do UFC, Dana White, que o deixou se sentindo bem com o futuro.

Em postagem no Twitter, o ex-campeão de duas divisões do UFC, que não luta desde que quebrou a perna em 2021, elogiou seus 19 nocautes no MMA e acrescentou “ótimo papo Dana White, adorei sua opinião!”. Agora, essa breve mensagem pode significar qualquer coisa, mas não demorou muito para que Michael Chandler interviesse para lembrar McGregor sobre uma conversa que eles compartilharam enquanto treinavam o The Ultimate Fighter um contra o outro em 2023.

“Lembre-se, na banheira de água fria, fazendo o desafio dos treinadores do TUF, você disse que eu seria seu 20º [knockout]”, escreveu Chandler. “Apareça e experimente.”

Chandler estava originalmente escalado para receber McGregor de volta ao octógono em junho, mas o astro irlandês quebrou um dedo do pé que o impediu de lutar.

Após a lesão, o UFC não acabou remarcando a luta com White depois de afirmar que esperava que McGregor retornasse em algum momento no final de 2025.

Depois de ficar de fora por quase dois anos esperando pela luta com McGregor, Chandler finalmente seguiu em frente antes de marcar uma revanche contra Charles Oliveira no UFC 309, em novembro.

Infelizmente as coisas não correram bem, com Chandler perdendo por decisão desequilibrada para Oliveira em cinco rounds.

Apesar desse revés, McGregor aparentemente ainda quer acertar as coisas com Chandler quando ele estiver realmente pronto para retornar ao UFC.

“É você!” McGregor escreveu em um tweet agora excluído. “Descanse e vejo você no topo!”

A última parte da resposta de McGregor é a frase de efeito de Chandler “vejo você no topo”, então parece que essa rivalidade ainda está fervendo, mas não há como dizer se ou quando a luta pode realmente acontecer.