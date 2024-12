Conor McGregor zomba de Belal Muhammad pela confusão de segurança do UFC 310: ‘Eles nem sabem que você foi o campeão’

Belal Muhammad marcou presença no UFC 310. Após um pequeno atraso.

O atual campeão dos meio-médios esteve no ringue para o evento de sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas e depois que Shavkat Rakhmonov derrotou Ian Machado Garry no co-evento principal, o invicto Rakhmonov convocou Muhammad para enfrentá-lo dentro do octógono.

Houve um problema: a segurança não pareceu reconhecer Muhammad – vestido com roupas casuais e um boné de beisebol virado para trás – a princípio.

Pelo menos foi assim que o entrevistador Joe Rogan interpretou a situação, ao dizer ao microfone ao vivo: “A segurança não sabe que ele é o campeão. Deixe-o entrar.

Foi apenas um pequeno contratempo, pois pouco depois Muhammad e Rakhmonov travaram um confronto respeitoso.

Isso não impediu que vários lutadores comentassem a situação, incluindo o ex-campeão de duas divisões do UFC Conor McGregor, que postou uma nota de voz nas redes sociais que posteriormente excluiu.

“O segurança não sabe que ele é o campeão!” McGregor disse na nota, gargalhando. “Veja o estado dessa boceta. A segurança não sabe que ele é o campeão. Não estou surpreso, filho da puta. Ele é um idiota. Cale a boca, seu idiota, você mal entrou no ringue. Eles nem sabem que você foi o campeão, seu tique. Quem é esse maldito cara? ‘Quem diabos é esse cara?’ disse o segurança.

Assista ao incidente abaixo junto com o comentário de McGregor, cortesia de @combat2747.

Muhammad estava originalmente escalado para defender seu título contra Rakhmonov na luta principal do UFC 310, mas foi forçado a abandonar a luta devido a uma infecção no pé. Garry entrou em cima da hora para ocupar seu lugar, enquanto a luta pelo título peso mosca entre o campeão Alexandre Pantoja e Kai Asakura foi promovida para a luta principal.

Ainda não se sabe quando Muhammad x Rakhmonov será oficialmente autuado.

Quanto a McGregor, ele ainda não competiu desde que quebrou a perna na derrota em julho de 2021 para o rival de longa data Dustin Poirier. Em novembro passado, McGregor foi considerado responsável em uma ação civil decorrente de uma suposta agressão sexual em dezembro de 2018. Ele deverá pagar à vítima, Nikita Hand, mais de US$ 250.000 em danos, além de até US$ 1,05 milhão em honorários advocatícios. O juiz Alexander Owens também alertou que McGregor poderia ser acusado de desacato ao tribunal depois de criticar publicamente o veredicto nas redes sociais.