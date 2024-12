Conselho Municipal de Saúde de Penedo elege novos conselheiros para o próximo biênio

Nesta quinta-feira (06), aconteceu a Plenária de Recomposição do Conselho Municipal de Saúde de Penedo para o biênio 2024 – 2026. O evento foi realizado no auditório do Sindspem, com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais de saúde, prestadores de serviços de saúde e das entidades empresariais com atividades na área de saúde.

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) é um órgão permanente e deliberativo que garantir a voz da comunidade nas decisões sobre a saúde pública. O evento escolheu, em votação, 16 conselheiros titulares e 16 suplentes, entre eles estão usuários do SUS, prestadores de serviços, trabalhadores da saúde.

A participação no CMS é uma forma de exercer a cidadania e ajudar a melhorar o atendimento e os serviços de saúde no município.

“Todos que estão aqui são importantes em suas áreas e buscam uma saúde cada vez melhor em nosso município. Eu desejo que venham mais dois anos de muito sucesso, porque temos um Conselho atuante, que delibera sobre os assuntos importantes da saúde de Penedo”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Ainda durante a reunião plenária foram votadas as entidades que terão representantes, mas ainda irão indicar os nomes dos conselheiros. No total, serão 50% segmento dos usuários, sendo 8 titulares e 8 suplentes, 25% segmento dos trabalhadores, 4 titulares e 4 suplentes, 25% segmento gestor/prestador, sendo 4 titulares e 4 suplentes.

Segmento dos Usuários – Associação de Moradores do Povoado Marizeiro, Associação dos Pequenos Agricultores dos Povoados Marituba do Peixe de Cima e Marituba do Peixe de Baixo e Circunvizinhas, Loja Simbólica Ressurreição Penedense, Associação de Moradores do Povoado Manibu, Associação dos Moradores do Conjunto Madre Espírito Santo, Associação de Pequenos Agricultores e Moradores do Povoado Konrado, Paróquia Santa Luzia e ONG Quilombo do Oiteiro Senhor do Bonfim.

Segmento dos Trabalhadores da Saúde – João Santiago Calumby (ACS), Ana Lindete Almeida Silva (Odontóloga), Joane Carvalho Vieira – ACS (SINDSPEM) e Nilma Santos (ACS). Suplentes: Diego Rodrigues Pereira (Odontólogo), Odair José Silva Soares (Auxiliar de Enfermagem) e Maria Gorette de Carvalho Andrade (ACS).

Segmentos dos Gestores – Santa Casa de Misericórdia, Associação Comunitária de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara (ACRESC), Associação de Amigos e Pais de Pessoas Excepcionais, Núcleo dos Deficientes Físicos de Penedo (NUDEPE) e Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais (AAPPE).

“Esse é um momento muito importante, pois reunimos profissionais da saúde e gestores para escolher os conselheiros dos próximos dois anos. Os novos conselheiros têm a missão de dar continuidade nesse trabalho muito importante, junto com a Secretaria Municipal de Saúde”, disse o Presidente do CMS e Agente Comunitário de Saúde, João Santiago.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social mídia SEMS