Costars de ‘Irmandade das Calças Viajantes’ de Blake Lively explodem suposta campanha de difamação

Blake Lively está recebendo apoio de alguns de seus colegas e amigos mais antigos… América Ferrera, Âmbar Tamblyn dar Alexis Bledel emitiram uma declaração em meio ao processo “It Ends With Us”.

As três atrizes – todas estrelando a franquia de filmes “Irmandade das Calças Viajantes” com Blake nos anos 2000 e continuaram sendo suas boas amigas – emitiram uma declaração conjunta no Instagram… onde deixaram claro que estavam apoiando BL em meio a sua batalha legal.

Eles escreveram… “Durante as filmagens de ‘It Ends with Us’, nós a vimos reunir coragem para pedir um local de trabalho seguro para ela e seus colegas no set e ficamos chocados ao ler as evidências de um esforço premeditado e vingativo que se seguiu para desacreditar sua voz.”

À medida que as mulheres continuavam, notaram que estavam chateadas ao ver “a exploração descarada das histórias de sobreviventes de violência doméstica para silenciar uma mulher que pedia segurança”… e notaram que a “hipocrisia era surpreendente”.

Antes de assinarem sua declaração, eles elogiaram Blake por se manifestar, acrescentando… “Ficamos impressionados com a realidade de que mesmo que uma mulher seja tão forte, celebrada e cheia de recursos quanto nosso amigo Blake, ela pode enfrentar forte retaliação por ousar. para pedir um ambiente de trabalho seguro.”

TMZ contou a história … Blake processou o diretor e co-ator de “It Ends With Us” Justin Baldonino qual ela alegou que uma campanha difamatória foi conduzida contra ela depois que ela o acusou de assédio sexual durante as filmagens do drama.

O advogado de Baldoni, Bryan Freedmanmais tarde rejeitou o processo… chamando-o de uma tentativa de “consertar sua reputação negativa”.