Cowboys enfrentam status humilhante de azarão contra Panthers, um dos piores times da NFL

Tsua temporada tem sido um pesadelo para o Dallas Cowboys, com uma série de derrotas decepcionantes deixando fãs, analistas e executivos de equipe frustrados e coçando a cabeça. Para uma franquia com aspirações de campeonato a ideia de enfrentar um dos piores times da NFL- como o Carolina Panthers-apenas para serem os azarões, é uma vergonha para o proprietário Jerry Jones e para toda a organização.

Pela primeira vez em quase dois anos, o Os Panteras emergiram como favoritos neste confronto da Semana 15 contra os Cowboys. Com apenas 1 a 1,5 pontos de vantagem, Carolina se encontra na posição desconhecida de ser favorita, um forte contraste com o status de azarão que manteve nos últimos 33 jogos.

Os torcedores do Dallas Cowboys estão tão estressados ​​e frustrados com o time que começaram a fumar no estádio

A última vitória dos Panteras como favoritos veio em dezembro de 2022 contra o Steelersquando eram favoritos com 2,5 pontos, mas perderam por 24-16. No entanto, os desempenhos recentes mostram melhorias, particularmente na capacidade de cobertura do spread. Na verdade, Carolina cobriu com sucesso a diferença nos últimos cinco jogos, que é a sequência ativa mais longa na NFL.

A nova competitividade dos Panteras foi em grande parte impulsionada pelo quarterback Bryce Young. Depois de um início difícil em sua temporada de estreia onde seu QBR foi o pior da NFL Young mudou as coisas. Seu QBR desde a semana 9 subiu para 60,0, colocando-o à frente de quarterbacks notáveis ​​como Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Essa melhoria drástica em seu desempenho ajudou a estabilizar o ataque dos Panteras, tornando-os uma ameaça mesmo em seu status de azarão.

Panteras em território desconhecido

Por outro lado, os Cowboys, com 5-8, estão lutando para encontrar consistência e não conseguiram viver de acordo com seu potencial. Esta temporada desanimadora os deixou vulneráveis ​​a times como os Panteras, que, apesar do recorde de 3 a 10, agora se veem na rara posição de favoritos.

Se Carolina conseguir uma vitória e cobrir o spread no domingo, será a primeira vez que o faz desde setembro de 2021, quando derrotou os texanos por 24-9 como favoritos de 9 pontos. Para Dallas, estar nesta posição de azarão contra um time que há muito tempo é motivo de chacota na liga é nada menos que humilhante para Jones e a organização Cowboys. Eles agora enfrentam o desafio de provar o seu valor e virar a maré antes que seja tarde demais.