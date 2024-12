Cristiano passa Natal na Lapónia: -8°C, conhecendo o Pai Natal…

CCristiano Ronaldo aproveitou as férias de Natal no campeonato saudita para passar uns dias com a família no Pólo Norte. A estrela portuguesa está na Lapónia e já teve tempo de visitar o Pai Natal com os filhos.

Cristiano Ronaldo só regressará às competições em 2025, concretamente até 9 de janeiro. Nesse dia disputará o seu primeiro jogo do ano com o Al Nassr. Será no campeonato saudita contra o Al-Okhdood.

Aproveite os melhores jogos da Saudi Pro League, ao vivo. Todas as jornadas, três jogos grátis no MARCA.com.