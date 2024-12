Cristiano Ronaldo é derrotado por um torcedor em um desafio de futebol e isso custa ao MrBeast... um milhão de dólares!

CA chegada de ristiano Ronaldo ao mundo do YouTube e da criação de conteúdos foi sem dúvida uma das grandes histórias de 2024. Foi algo que veio completamente do nadamas tem sido igualmente bem recebido por todos os adeptos do avançado português espalhados pelo mundo, algo que o fez crescer a um ritmo surpreendente na plataforma.

Se há uma coisa que podemos deixar claro sobre Cristiano Ronaldo é que ele é um vencedor e alguém que dá o seu melhor em absolutamente tudo o que faz, seja no mundo do futebol ou não. Claro, isso também foi extrapolado para o mundo do YouTube e desde o início ele manifestou a intenção de se tornar o maior canal do mundo, um propósito realmente complicado até para ele, que é uma das pessoas mais midiáticas da atualidade. .

Cristiano Ronaldo perde um desafio de futebol contra um torcedor e custa um milhão de dólares ao MrBeastMRBEAST

Certamente o principal motivo ou impedimento para que isso possa acontecer é a existência de MrBeast, o maior YouTuber do planeta e que já conta com mais de 300 milhões de assinantesnúmeros astronômicos que surgem após anos de trabalho. Mas os portugueses não perdem a fé em consegui-lo, dando origem a uma saudável ‘rivalidade’ que em todos os momentos ambos têm manejado muito bem e que de facto os levou a colaborarem juntos, primeiro com um bate-papo que pôde ser visto no canal do UR Cristiano e agora no último vídeo de SrBesta.

Cristiano Ronaldo faz MrBeast perder US$ 1 milhão

Se o YouTuber americano sempre foi conhecido por alguma coisa, é as grandes quantias de dinheiro que normalmente estão em jogo em todos os seus vídeosdo qual participam pessoas comuns e grandes estrelas da atualidade. Sua última ideia não foi outra senão misturar os dois mundos e colocar alguns dos melhores atletas do mundo em suas respectivas modalidades contra alguns amadoresque se conseguissem vencer poderiam levar para casa um prêmio suculento que certamente não os prejudicaria.

Um dos convidados mais especiais, senão o mais especial, foi ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Depois de ter sido anunciado que os portugueses iriam colaborar com MrBeast, foi finalmente revelado do que se tratava e não deixou ninguém indiferente. Os portugueses tiveram que enfrentar um torcedor em um desafio de futebol, que consistiu em acertar alvos colocados sob a trave do gol com chutes da entrada da área. Em jogo estava nada menos que um milhão de dólares que, se o desafiante ganhasse, iria direto para o seu bolso e, se Cristiano ganhasse, iria para instituições de caridade.

Contra todas as probabilidades, foi Khalid, o seguidor que finalmente conseguiu derrotar Cristiano Ronaldo no desafio de precisão. Ele fez isso de uma forma surpreendentemente confortável, pois conseguiu derrubar três dos cinco alvos totais, enquanto o atacante do Al Nassr não conseguiu derrubar nenhum. Tudo aconteceu, claro, num ambiente amigável e em que até o português queria que o seu rival vencesse, pois o prémio poderia sem dúvida mudar a sua vida de forma drástica.