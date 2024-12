Cristiano Ronaldo: Vinícius mereceu a Bola de Ouro antes de Rodri

Ronaldo esteve na cerimónia do Globe Soccer, que o elegeu o Melhor Jogador do Médio Oriente de 2024

Cristiano Ronaldo acredita que o avanço do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi injustamente desprezado na eleição de Bola de Ouro o homem deste ano.

Na sua intervenção no Prêmio Globo de Futebol na sexta-feira, Ronaldo disse que Vinícius mereceu o prêmio acima Rodri, del Manchester City. Vinícius e os seus companheiros madridistas boicotaram a cerimónia realizada em Paris, organizada pela revista França Futebol.

Cristiano Ronaldo elogiou o Globe Soccer, que o elegeu o Melhor Jogador do Oriente Médio de 2024. Fábio Ferrari/LaPresse via AP

“Na minha opinião, ele [Vinícius] merecia ganhar Bola de Ouro“disse Ronaldo. “Na minha opinião foi injusto. Digo isso aqui, na frente de todos. Eles dão para Rodrique também mereceu, mas deveriam ter dado ao Vinícius porque ele ganhou a Liga dos Campeões e marcou na final.”

Vinícius recebeu o prêmio no início do mês O melhoro melhor jogador masculino do FIFAe na sexta-feira ganhou o prêmio de melhor jogador masculino da Globo Futebol, enquanto a estrela de Barcelona, ​​​​Aitana Bonmatiganhou o prêmio de melhor jogadora feminina do ano, seu último prêmio.

Ronaldoque ganhou cinco Bolas de Ouro, mas não foi selecionado para o prêmio deste ano, criticou a revista França Futebol.

“Você conhece essas galas, elas sempre fazem a mesma coisa”, disse ele.

Próximo, Ronaldo elogiado Futebol Globoque na sexta-feira o nomeou Melhor Jogador do Oriente Médio de 2024.

O internacional português marcou 74 gols em 83 jogos desde que foi contratado em Janeiro de 2023, depois de deixar o Manchester United.

Ronaldo mirou em seu antigo clube, dizendo que o clube ainda está enfrentando problemas decorrentes de questões mais profundas.

“O problema de Manchester United É a mesma coisa. O problema nem sempre é o treinador. É muito mais do que isso.”

“Se você mantiver o peixe dentro de casa e ele estiver doente, retirá-lo, resolver o problema e colocá-lo de volta no aquário, ele ficará doente de novo.”