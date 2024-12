Crônica do último dia de Juan Carlos Rodríguez na FMF

O ‘Bomba’ deixou o cargo após não conseguir unanimidade com times da Liga MX para atrair fundo de investimento

Jesus Martinezdo Grupo Pachuca, e Emílio Azcárragada América, foram os últimos a chegar à Assembleia de Proprietários que definiria a chegada de um fundo de investimento de 1.250 milhões de dólares. A consulta era às 12h em ponto e dez minutos depois a ‘Bomba’ explodiu.

Antes do caos, a parafernália dos veículos de luxo, como a caminhonete Emílio Azcárraga ou o helicóptero Ricardo Salinas Pliegoque chegou acompanhado de seu filho Benjamín Salinas, ou de mais carros de alto padrão escoltados até a porta da FMF.

Juan Carlos Rodríguez renunciou ao cargo de Comissário da Federação Mexicana de Futebol Imago7

Lá dentro, o boato de que Juan Carlos Rodríguez renunciou ao cargo de Comissário do Federação Mexicana de Futebolexplodiu assim que todos os donos da casa chegaram. Liga MX à sala de reuniões nas instalações de Toluca, Estado do México.

Juan Carlos Rodrígueztambém conhecido como ‘La Bomba’, ficou desiludido ao perceber que metade das equipas eram contra a chegada de um fundo de investimento, por não estarem convencidas com as condições, e decidiu apresentar a sua demissão. Era necessária uma votação unânime e o ex-comissário nem sequer teve maioria.

Juan Carlos Rodríguez pediu demissão e deixou as instalações, faltando menos de meia hora para a Assembleia de Proprietários, a terceira em que compareceu no seu curto mandato. Depois que ‘La Bomba’ foi lançado, Emílio Azcárraga sim Ricardo Salinas Assumiram o comando, começaram a traçar perfis para substituir o próximo gestor no referido cargo e até Santiago Baños foi nomeado, “nada formal, por enquanto”, disse fonte consultada e conhecedora do assunto.

A solução imediata foi escolher Mikel Arriolapresidente do Liga MXcomo Comissário Interino do Federação Mexicana de Futebole se deram um prazo até janeiro, para dizer quem seria o substituto definitivo de ‘A bomba Rodriguez‘.

O Fundo de Investimento foi o tema que teve todos os holofotes no Assembleia de Proprietários e acabou relegado ao terceiro ponto de um breve comunicado, no qual foi confirmada a saída de ‘La Bomba’ Rodríguez, o interino de Mikel Arriola e foi prometido um comitê de dez equipes para analisar as condições solicitadas para a chegada de capital de 1.250 milhões de dólares.