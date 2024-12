Cruz Azul: Balanço do time celeste em 2024

A ‘Máquina’ vai lembrar este ano como agridoce, pois recuperou destaque na Liga MX, mas o décimo título em suas vitrines foi negado

2024 será lembrado como um ano agridoce na história da Cruz Azul. Apesar de duas fases regulares extraordinárias no ano, a ‘Máquina’ manteve-se no limiar da conquista da ‘décima’, sonho que a equipa celeste tem desde Iván Alonso sim Martin Anselmi Eles se juntaram ao clube em dezembro de 2023.

Os cimenteiros formaram um time competitivo e com o futebol colorido conseguiram fazer com que os torcedores azul-celeste se apaixonassem por eles nas arquibancadas. Cruz Azul Foi vice-campeão e vice-campeão Fechando 2024enquanto nos últimos Abertura quebrou o recorde de mais pontos na história de torneios curtos de 17 dias, mas foi eliminado após uma emocionante volta na semifinal contra América.

“Neste momento, as emoções e tudo o que carregamos dentro de nós dificultam ver com clareza e expressar nossos sentimentos, por isso, antes de sentar aqui e dizer qualquer coisa atroz, prefiro mostrar minha cara e dizer o que sentimos, e sem mais ado, obrigado aos fãs de Cruz Azul “por este grande ano, por este ano maravilhoso que vivemos juntos e nada, que saibam que vamos continuar tentando e nada mais, muito obrigado a todos”, declarou. Anselmi derrubar contra os Eagles.

Ser o time com mais pontos em 2024, com um total de 75 entre os dois torneios, parece pouco para um Cruz Azul que se reuniu com seu inimigo habitual em ambos Ligasdepois de cair na final de maio contra América e o mesmo aconteceu novamente neste mês de dezembro nas semifinais, ambas as vezes com pênalti cometido por Rodolfo Rotondi.

A ‘Máquina’ teve um bom ano ao nível das forças de base, embora nas suas quatro categorias masculinas: Sub 23, Sub 19, Sub 17 e Sub 15, tenha ficado de fora nos respetivos jogos dos quartos de final, com os quais saiu o clube produtor de cimento. em branco em termos de títulos em 2024.

“Posso praticamente dizer que 90 por cento (dos jogadores) já têm contrato de acordo com a idade, de acordo com a posição, de acordo com as expectativas do jogador, porque também pensamos que há jogadores que querem migrar para outra equipa ou no exterior e temos que buscar sempre um contrato adequado às características e intenções de cada jogador e do clube, claro”, comentou.

Com a garantia de manutenção do projeto e da base de dirigentes, comissão técnica e jogadores, Cruz Azul buscará conquistar o tão esperado décimo título da liga para a instituição em 2025.