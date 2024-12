Cub Swanson adora o ‘final de livro de histórias’ do UFC Tampa, mas não fecha as portas para a carreira de lutador

Cub Swanson foi o autor do final perfeito para uma carreira incrível no sábado. Mas ele não tem certeza se sua história já está pronta para terminar.

O veterano de 20 anos do MMA brilhou na co-luta principal do UFC Tampa, lutando com unhas e dentes com Billy Quarantillo antes de encerrar a luta no peso pena de forma dramática com um nocaute no terceiro round. Em sua entrevista pós-luta, Swanson provocou uma possível aposentadoria, embora não tenha feito uma declaração definitiva sobre se lutará novamente ou não.

Ele manteve a mesma energia falando à mídia na coletiva de imprensa pós-luta daquela noite.

“Sempre ficarei tentado”, disse Swanson. “Vamos ver como eu me curo. Tenho três filhos pequenos que estão ficando um pouco mais velhos agora e definitivamente querem mais minha atenção. Tenho um monte de lutadores, meu Team Bloodline, meus caras que administro e treino, me esforcei muito neles e essas últimas lutas realmente me permitiram mostrar a eles como fazer e não apenas falar sobre isso, fui capaz de fazer isso e mostrar a eles, dar o exemplo. Sinceramente, estou mais animado para ser treinador neste momento. Adoro esse esporte e o bom de estar do outro lado da jaula é que não volto para casa com caroços e hematomas.”

“Com certeza, isso definitivamente poderia ser o final de um livro de histórias, então terá que ser algo emocionante para me motivar”, acrescentou Swanson.

Swanson tem muito a considerar quando se trata de falar sobre aposentadoria. Ele competiu 44 vezes como profissional, compilando um recorde de 30-14, com vitórias sobre vários nomes notáveis ​​e derrotas para alguns dos melhores de todos os tempos a competir na categoria até 145 libras. No sábado, ele recebeu seu oitavo bônus de Luta da Noite no UFC, sugerindo que ainda tem muito a oferecer um mês depois de comemorar seu 41º aniversário.

De acordo com Swanson, esta está longe de ser a primeira vez que ele pensa em pendurar as luvas.

“Minha mãe e minha madrasta, que são muito próximas de mim, me imploraram para parar de lutar em 2011, quando fraturei meu rosto e poderia ter parado naquela época”, disse Swanson. “Eu poderia ter parado a qualquer momento, mas sempre senti que tinha mais o que fazer. Neste ponto, sinto que fiz muito e estou orgulhoso disso, então, como disse, teria que ser algo realmente emocionante, então veremos o que acontece.”

Questionado sobre o momento favorito de sua carreira, ele escolheu sua vitória no UFC 206 sobre Doo Ho Choi, que foi incluído no Fight Wing do Hall da Fama do UFC em 2022. É uma luta que é significativa para Swanson por vários motivos.

“Quero dizer, a luta de Doo Ho Choi é difícil de superar”, disse Swanson. “Tenho tantas lutas que são especiais para momentos diferentes. As pessoas não entendem que tem tantas coisas que acontecem nos camps e na vida que você precisa superar, então tem lutas especiais por diversos motivos, mas com certeza a luta do Doo Ho Choi porque eu tive a luta do ano, fiz a luta Hall da Fama por causa disso, e então descobri que seria pai naquela noite, então é muito difícil superar.”

Swanson disse que estaria aberto a uma revanche contra Choi, que conquistou uma vitória impressionante sobre Nate Landwehr no UFC 310, no último sábado.

Por enquanto, Swanson pode aproveitar a glória de sua última vitória. Embora ele soubesse que esta poderia ser a luta final de sua carreira, quando entrou na jaula ele fez o possível para não se concentrar no que isso significava no esquema mais amplo das coisas.

“Tento não exagerar porque, em última análise, a decisão é minha e o que eu quero fazer, mas o meu maior objetivo nessa luta foi não ser pressionado, colocar pressão sobre mim mesmo para atuar e ficar tenso e ter essa guerra ”, disse Swanson. “Tive uma pequena guerra, mas estava tentando ser rápido e solto e pintar um quadro e torná-lo bonito e algo de que pudesse me orgulhar, e se fosse o último, eu poderia dizer: ‘Cara, Estou feliz com isso.’”