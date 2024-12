Cub Swanson não está recuando.

No início deste ano, uma das brigas mais inesperadas da história do MMA surgiu quando o contendor peso meio-médio Joaquin Buckley iniciou uma rivalidade com Swanson, um dos pesos penas mais antigos do UFC. Agora, quis o destino, os dois lutam no UFC Tampa neste sábado, com Buckley na luta principal contra Colby Covington, enquanto Swanson está na luta co-principal enfrentando Billy Quarantillo. E com os dois homens agora competindo no mesmo card, surgiram dúvidas no UFC Tampa Media Day sobre o estado do relacionamento deles.

“Eu mantenho o que disse”, disse Swanson aos repórteres. “Não acho que os mais jovens devam desrespeitar os mais velhos. Isso é exatamente o que eu penso. Acho que as pessoas que abriram o caminho sempre merecem algum respeito.

“Tenho certeza que vou [run into him]e não vou voltar atrás no que disse. Eu era fã dele até ele abrir um pouquinho a boca. Não tenho má vontade em relação a ele, mas como disse, acho que as pessoas precisam mostrar respeito.”

A briga começou em maio, quando Buckley afirmou que nocautearia uma versão principal de Georges St-Pierre. Swanson, que é amigo e ex-companheiro de equipe de St-Pierre, rapidamente saiu em sua defesa, e Buckley respondeu com um discurso contundente contra Swanson, colocando em questão toda a carreira do peso-pena.

A briga finalmente desapareceu quando Buckley concentrou suas energias na busca pelo título dos meio-médios, e não está claro se “New Mansa” ainda sente o mesmo em relação a Swanson neste momento.

Quanto a Swanson, ele está disposto a deixar o passado passar se Buckley apenas admitir que estava errado.

“Um pedido de desculpas por me chamar de ‘vadia’, porque isso é algo que não sou”, disse Swanson quando questionado sobre o que ele precisa para fazer as pazes com Buckley. “Eu permaneci fiel a mim mesmo, permaneci fiel a quem eu sou durante toda a minha carreira, então os xingamentos foram um pouco exagerados. Mas eu era fã dele até aquele momento.”

O UFC Tampa acontece neste sábado, na Amalie Arena, em Tampa, Flórida.