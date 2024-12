Dana White discordou da paralisação na luta principal do UFC Tampa, mas Colby Covington ‘não ficou muito chateado’ com o final

Joaquin Buckley dominou a luta principal do UFC Tampa, mas a conclusão ainda foi um tanto anticlimática quando o médico do ringue encerrou a luta devido a um corte horrível sofrido por Colby Covington que só piorou a cada round.

O corte no olho de Covington foi aberto no primeiro round com um gancho acertado por Buckley e o ferimento continuou a sofrer danos repetidos durante quase todas as trocas. A médica examinou Covington no terceiro round e ela realmente mostrou preocupação com a possibilidade de ele perder a pálpebra se o corte piorasse muito, então o árbitro Dan Miragliotta não teve escolha a não ser interromper a luta.

Embora Buckley estivesse vencendo de forma desigual até aquele momento, o CEO do UFC, Dana White, ainda discordava da paralisação e acredita que a decisão teria sido diferente se a luta acontecesse um pouco mais perto de casa.

“Sem dúvida foi um corte ruim, mas essa luta não para em Las Vegas”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Tampa. “Essa luta continua em Las Vegas. 100 por cento.”

Por mais que White acredite que a luta teria continuado se os médicos do ringue em Nevada examinassem o corte, ele também não viu muita decepção no rosto de Covington quando a luta foi encerrada.

Ao longo de mais de duas rodadas, Covington absorveu muitos danos com 71 golpes significativos desferidos por Buckley. White elogiou Covington por mostrar muita durabilidade para sobreviver ao ataque, mas ele também não viu a maré mudar muito antes da paralisação.

“Escute, Colby é um cara mais velho que briga de vez em quando”, disse White. “Ele é sempre durável e sempre duro, como acabei de dizer. Você ouviu os tiros no corpo com os quais ele foi atingido esta noite? E os tiros na cabeça que ele deu? Essas coisas teriam impedido outros caras. Colby é durão, mas também sinto que Colby não ficou muito chateado porque a luta foi interrompida pelo corte. O corte definitivamente o estava incomodando.

“Ele obviamente ainda é um dos caras mais bem classificados. O que a gente ficou falando dele a noite toda, pegou figurão, ficou lá, o corte obviamente estava incomodando ele, mas também acredito que se aquela luta for em Las Vegas, essa luta não para com aquele corte. Mas não acho que Colby tenha ficado muito chateado quando isso aconteceu [get stopped]. Isso o estava incomodando.”

Entre duas rodadas separadas, Covington fez com que um cutman cuidasse de seu ferimento aberto na tentativa de diminuir o sangramento.

Apesar dos esforços para cuidar do corte, Covington continuou enxugando o olho porque o corte o afetou claramente durante a luta.

“Isso definitivamente o estava incomodando”, disse White. “Literalmente, assim que o canto resolve, ele está esperando para voltar e rasga novamente e faz com que comece a sangrar novamente. Só isso já diz que isso o estava incomodando muito.

Embora a luta principal do UFC Tampa não tenha tido uma conclusão dramática com nocaute, finalização ou mesmo decisão definitiva, White ainda dá crédito a Buckley pelo trabalho bem executado.

Apesar de todas as formas que ele acredita que a luta teria continuado em Nevada versus o que aconteceu na Flórida, White sabe que Buckley estava vencendo de forma desigual antes de finalmente passar para 6-0 na divisão meio-médio do UFC.

“Escute, você entra e vence Colby Covington, é um grande negócio”, disse White sobre o desempenho de Buckley. “Ame-o ou odeie-o, [Colby Covington is] um cachorro, duro como pregos. Levei grandes golpes no corpo esta noite. Levou figurões na cabeça que teriam nocauteado muita gente. Colby é durável e resistente, mas quando você se corta, tudo pode acontecer.”