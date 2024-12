Dana White responde a Patricio Pitbull, lutador do PFL reclamando da companhia: ‘As coisas não parecem boas’

Dana White sabe que nunca é um bom sinal quando alguns dos lutadores mais proeminentes do elenco começam a reclamar preocupados com o futuro da empresa.

Isso é exatamente o que está acontecendo no PFL ultimamente, com vários atletas notáveis ​​representando o Bellator emitindo declarações sobre inatividade contínua, shows cancelados e falta de comunicação com a organização. Os problemas só pioraram depois que o campeão peso pena do Bellator, Patricio Pitbull, e o campeão peso galo Patchy Mix chegaram a solicitar a liberação da organização.

Mix não luta desde maio e seu confronto previamente agendado contra Leandro Higo foi cancelado quando todo o card do Bellator Paris foi cancelado em novembro. Quanto a Pitbull, ele competiu pela última vez em maio e mais tarde revelou que deveria representar o Bellator e retornar no card de Réveillon do RIZIN em dezembro, mas esses planos foram posteriormente cancelados com o brasileiro expressando suas contínuas frustrações com o PFL.

“Escute, nos últimos meses temos falado muito sobre o PFL”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 310. “Eles estão cancelando muitos shows. Eu sei que muitos caras que deveriam lutar não estão lutando. Vocês sabem o que diabos está acontecendo.

“Quando você vê isso começar a acontecer, você está ficando sem dinheiro. As coisas não parecem boas. Você terá pessoas que querem abandonar o navio.”

Pitbull e Mix também se juntaram ao campeão meio-pesado do Bellator, Corey Anderson, que não luta desde que conquistou o título vago em março.

Quando as reclamações surgiram pela primeira vez e Pitbull se tornou o primeiro lutador a solicitar sua liberação, o MMA Fighting procurou a PFL para comentar, mas a promoção nunca respondeu.

A PFL comprou o Bellator junto com todos os ativos da empresa em um acordo fechado no final de 2023. Embora ambas as organizações operem sob o mesmo guarda-chuva, a PFL optou por manter o Bellator funcionando como uma promoção separada com vários cartões planejados ao longo de 2024.

As preocupações foram levantadas pela primeira vez com o cancelamento do cartão do Bellator Paris em novembro e agora vários lutadores estão falando publicamente sobre problemas com a empresa. Acrescente a isso, o ex-campeão dos médios do Bellator Gegard Mousasi chegou ao ponto de entrar com uma ação judicial contra o PFL depois de ser dispensado da organização, depois de também reclamar de inatividade, bem como de sua alegação de que foi solicitado a receber um salário reduzido se ele queria ser autuado por uma briga mais cedo ou mais tarde.

White entende por que os atletas estão tão chateados agora, especialmente com muitos deles ainda no auge de suas carreiras.

“Esses caras querem lutar”, disse White. “Você tem um tempo de oportunidade muito limitado quando você é um atleta profissional e menos ainda quando você é um lutador.

“Tenho certeza de que vocês verão muito disso e veremos como isso se desenrola nos próximos meses. [2025].”