Dana White sobre Chris Weidman, Anthony Smith e Clay Guida após o UFC 310: ‘Todos deveriam se aposentar esta noite’

Dana White já viu o suficiente para saber que Chris Weidman, Anthony Smith e Clay Guida deveriam considerar isso uma carreira.

Todos os três veteranos sofreram derrotas na noite de sábado no UFC 310, e embora sua última atuação de Smith tenha sido “provavelmente” sua luta final, nem Weidman nem Guida abordaram essa possibilidade durante o evento. Embora ele nunca tenha forçado ninguém diretamente a se aposentar, White disse que o ideal seria ouvir todos os três lutadores tomarem essa decisão depois que dois deles caíram por nocaute e o terceiro sofreu uma finalização no primeiro round durante o último pay-per-view do UFC em 2024.

“Todos eles se aposentam esta noite”, disse White sobre o que quer de Weidman, Smith e Guida. “Todos deveriam se aposentar esta noite.”

Agora, White disse algo semelhante sobre Weidman no passado, especialmente depois que ele voltou à ação após uma fratura devastadora na perna que deixou sua carreira de lado por mais de dois anos.

Embora Weidman tenha conseguido uma vitória em sua luta anterior – embora de forma um tanto controversa após uma série de cutucadas durante uma luta contra Bruno Silva – o ex-campeão dos médios caiu por nocaute no segundo round em sua luta contra Eryk Anders no sábado. Weidman obteve algum sucesso inicial com um knockdown, mas acabou caído de costas no segundo round, com Anders apenas martelando-o até que o árbitro não pôde permitir que ele continuasse absorvendo a punição.

A derrota deixou Weidman em 1-3 nas últimas quatro lutas.

Enquanto isso, Smith enfrentou uma batalha emocional além de sua luta contra Dominick Reyes após a morte de um amigo próximo e treinador poucos dias antes do UFC 310. Apesar de seus melhores esforços, Smith simplesmente não conseguiu atacar e acabou sucumbindo aos golpes. de Reyes no segundo turno.

Depois disso, Smith tirou as luvas no octógono, mas não chegou a anunciar sua aposentadoria, embora certamente parecesse que ele estava inclinado nessa direção.

“Provavelmente [my last fight]”, disse Smith após sua derrota. “Foi um longo caminho. Eu quero pensar sobre isso, mas provavelmente.

Por fim, Guida sofreu uma derrota por finalização com um armlock para Chase Hooper nas primeiras preliminares, quando o veterano de 42 anos perdeu sua terceira luta consecutiva e caiu para 1-4 nas últimas cinco lutas.

Guida sempre disse que continuaria até que as rodas caíssem, mas não está claro se a declaração de White sobre a aposentadoria pode forçá-lo a decidir se quer continuar lutando ou talvez se aposentar enquanto ainda compete sob a bandeira do UFC.